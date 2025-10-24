Чонси Биллапс и Терри Розир освобождены из-под стражи, суд принял недвижимость Розира во Флориде стоимостью 6 миллионов долларов в качестве залога
Чонси Биллапс и Терри Розир вышли под залог.
Фигуранты крупного дела ФБР освобождены из-под стражи, но отдали свои паспорта и согласились с крупными залогами. Со стороны Розира суд принял в этом качестве недвижимость во Флориде на 6 миллионов долларов. Биллапс и Розир ограничены в передвижениях, защитник «Майами» сдал имеющееся у него оружие.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2044 голоса
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майка Валенте
