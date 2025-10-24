Стив Керр об арестах в НБА: «Наши игроки столкнулись с бешенством фанатов. Это самое неприятное в нынешней ситуации»

Стив Керр прокомментировал расследование ФБР.

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс и защитник «Майами» Терри Розир были арестованы правоохранительными органами в рамках дел, связанных, в том числе, с мошенничеством на ставках.

«Самое главное в том, что наши баскетболисты столкнулись с бешенством фанатов. Говорил с парнями. Они получили много мерзких сообщений в соцсетях от бетторов. Это самое неприятное в нынешней ситуации. Баскетболисты не должны иметь с этим дело, но это происходит. И происходило бы, даже если бы беттинговые платформы не были нашими партнерами.

Современный мир. Соцсети, у всех есть доступ ко всем. Тяжело. Жаль парней. Сам получал раньше письма типа «спасибо за замену, которая слила мою ставку». Это очень странно», – поделился главный тренер «Голден Стэйт ».