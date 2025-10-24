1

Деандре Джордан подпишет однолетний контракт на 3,6 миллиона с «Новым Орлеаном»

Деандре Джордан присоединится к «Пеликанс».

37-летний ветеран поможет раздевалке молодой команды. Джордан подпишет однолетний минимальный контракт на 3,6 миллиона.

В прошлом сезоне центровой (211 см) выступал за «Денвер» и выходил на площадку в 56 матчах, набирая 3,7 очка и 5,1 подбора за 12,3 минуты в среднем.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2070 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoДеандре Джордан
logoНБА
переходы
logoНовый Орлеан
Шэмс Чарания
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джамил Телфорт подпишет двустороннее соглашение с «Клипперс»
18 октября, 19:28
Рон Харпер-младший подписал двусторонний контракт с «Бостоном»
16 октября, 18:17
Расселл Уэстбрук согласовал контракт с «Сакраменто»
15 октября, 16:26
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Зенит» играет с «Пари НН»
6 минут назадLive
Энджел Риз поучаствовала в съемках политического триллера A House of Dynamite
10 минут назадВидео
НБА. «Никс» примут «Бостон», «Лейкерс» сыграют с «Миннесотой» и другие матчи
24 минуты назад
Дрэйк Пауэлл (22-й номер драфта) и Дэнни Вольф (27-й) пропустят матч «Бруклина» против «Кливленда»
40 минут назад
Жорди Фернандес о первом поражении «Нетс»: «Как только начались проблемы, мы рассыпались»
54 минуты назад
Майкл Портер о поражении от «Шарлотт»: «Чувствовал себя медлительным. Не таким свежим, каким должен был быть»
сегодня, 15:30
Дэвид Адельман о будущем тренера Родни Биллапса в «Денвере»: «Это внутреннее дело»
сегодня, 14:50
Чонси Биллапс и Терри Розир освобождены из-под стражи, суд принял недвижимость Розира во Флориде стоимостью 6 миллионов долларов в качестве залога
сегодня, 14:28Видео
Рик Карлайл: «Пытался связаться с Чонси Биллапсом, чтобы узнать, как у него дела. Он не ответил»
сегодня, 14:10
Стив Керр об арестах в НБА: «Наши игроки столкнулись с бешенством фанатов. Это самое неприятное в нынешней ситуации»
сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
Луи Лабери попал в заявку сборной Франции на квалификацию к чемпионату мира-2027
сегодня, 15:20
Кай Джонс пропустит матч против «Фенербахче» из-за головной боли
сегодня, 15:10
Бруну Фернанду, скорее всего, покинет «Реал» и может оказаться в «Партизане» или в «Фенербахче»
сегодня, 14:25
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Сен-Кантеном»
сегодня, 12:30
Розир и Биллапс готовятся оспаривать обвинения, расследование продлится от 6 до 12 месяцев
сегодня, 07:19
«Новый Орлеан» отчислил Джейдена Спрингера
вчера, 21:01
Найджел Уильямс-Госс травмировался в матче против «Барселоны»
вчера, 20:49
«Реал» интересуется Алексеем Ленем
вчера, 18:31
Джамал Мозли о Тристане Да Силве: «Выступления за сборную Германии пошли ему на пользу»
вчера, 16:00
«Бруклин» активировал опцию в контракте Ноа Клауни на сезон-2026/27
вчера, 14:27