Деандре Джордан подпишет однолетний контракт на 3,6 миллиона с «Новым Орлеаном»
Деандре Джордан присоединится к «Пеликанс».
37-летний ветеран поможет раздевалке молодой команды. Джордан подпишет однолетний минимальный контракт на 3,6 миллиона.
В прошлом сезоне центровой (211 см) выступал за «Денвер» и выходил на площадку в 56 матчах, набирая 3,7 очка и 5,1 подбора за 12,3 минуты в среднем.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2070 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
