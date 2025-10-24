Деандре Джордан подпишет однолетний контракт на 3,6 миллиона с «Новым Орлеаном»

Деандре Джордан присоединится к «Пеликанс».

37-летний ветеран поможет раздевалке молодой команды. Джордан подпишет однолетний минимальный контракт на 3,6 миллиона.

В прошлом сезоне центровой (211 см) выступал за «Денвер» и выходил на площадку в 56 матчах, набирая 3,7 очка и 5,1 подбора за 12,3 минуты в среднем.