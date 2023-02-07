Василий Карасев: «УНИКС хочет реабилитироваться после поражения, нас ждет тяжелая игра»

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Главный тренер МБА Василий Карасев оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с УНИКСом.

«Последние результаты УНИКСа не должны вводить в заблуждение – у команды были сложности, две игры пропустил Джален Рейнольдс, матч с «Локомотивом» действительно вышел очень неудачным для казанцев. Но это не упрощает нашу задачу – после такого поражения УНИКС явно захочет реабилитироваться и во вторник выйдет на паркет с удвоенной энергией, поэтому нас ждет очень тяжелая игра», – заявил Карасев.

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