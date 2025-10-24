Рик Карлайл: «Пытался связаться с Чонси Биллапсом, чтобы узнать, как у него дела. Он не ответил»
Рик Карлайл хотел поддержать Чонси Биллапса.
Президент тренерской ассоциации отреагировал на арест главного тренера «Блэйзерс».
«Пытался связаться с Чонси Биллапсом, чтобы узнать, как у него дела. Он не ответил.
Наша ассоциация поддерживает всех своих членов. Так что я обратился к нему и его представителям. Пока остановимся на этом», – поделился Карлайл.
Биллапс обвиняется в сотрудничестве с организованной преступной группой в плане участия в подпольных покерных играх, а также, судя по косвенным признакам, связан с мошенничеством на ставках.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2044 голоса
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости