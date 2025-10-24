Рик Карлайл: «Пытался связаться с Чонси Биллапсом, чтобы узнать, как у него дела. Он не ответил»

Рик Карлайл хотел поддержать Чонси Биллапса.

Президент тренерской ассоциации отреагировал на арест главного тренера «Блэйзерс».

«Пытался связаться с Чонси Биллапсом , чтобы узнать, как у него дела. Он не ответил.

Наша ассоциация поддерживает всех своих членов. Так что я обратился к нему и его представителям. Пока остановимся на этом», – поделился Карлайл .

Биллапс обвиняется в сотрудничестве с организованной преступной группой в плане участия в подпольных покерных играх, а также, судя по косвенным признакам, связан с мошенничеством на ставках.