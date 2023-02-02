Василий Карасев: «МБА уже играет на равных с «Зенитом»

Главный тренер МБА Василий Карасев, несмотря на поражение от « » (71:73), остался доволен выступлением своей команды.

«Обидно проигрывать, конечно. Но в целом я думаю, что игру можно записать нам в плюс. Концовку вы и сами видели. Мы сейчас играем в полсостава, плюс, надо понимать, где мы играем и против каких соперников играем. Это хороший опыт для российских игроков, я думаю, они сейчас наберутся опыта перед следующим сезоном. Мы уже играем на выезде на равных против «Зенита», – сказал Карасев.

В решающей атаке новобранец команды Ройс Хэмм оказался первым на подборе и исполнил победный путбэк-данк.

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