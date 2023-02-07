Василий Карасев – о «-31» с УНИКСом: «Безвольная игра с нашей стороны»

Теги УНИКС Василий Карасев Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев после крупного поражения от УНИКСа (63:94) в Единой лиге ВТБ раскритиковал действия игроков своей команды.

«Не может быть никаких оправданий, безвольная игра с нашей стороны. 23 ошибки, непонятные принятия решений. Так играть мы не имеем права. Возможно, кто-то из игроков решил, что мы уже всего добились, но это не так. Теперь нужно возвращаться на тренировки и работать с удвоенной силой», – заявил Карасев.

МБА с результатом 13-12 остается на последнем шестом месте в группе А.

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