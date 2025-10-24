Майкл Портер о поражении от «Шарлотт»: «Чувствовал себя медлительным. Не таким свежим, каким должен был быть»
Майкл Портер неудачно дебютировал за «Нетс».
Форвард завершил свой первый официальный матч за «Бруклин» с худшим показателем «плюс/минус» в команде – «-19». На его счету 12 очков (5 из 15 с игры, 2 из 7 из-за дуги), 4 подбора и 5 передач за 25 минут.
«Чувствовал себя медлительным. Не таким свежим, каким должен был быть. Все были такими, отставали на секунду.
Плохо действовали в обороне, особенно против быстрых атак. Получили возможности для хороших атак, но нам в целом нужно быть более организованными. Нужно собраться и определить нашу идентичность. Всей командой.
Это была первая игра, избыточная реакция бессмысленна. Но мы определили очевидные слабые места, индивидуально и коллективно», – заключил чемпион НБА.
