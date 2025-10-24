  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Майкл Портер о поражении от «Шарлотт»: «Чувствовал себя медлительным. Не таким свежим, каким должен был быть»
1

Майкл Портер о поражении от «Шарлотт»: «Чувствовал себя медлительным. Не таким свежим, каким должен был быть»

Майкл Портер неудачно дебютировал за «Нетс».

Форвард завершил свой первый официальный матч за «Бруклин» с худшим показателем «плюс/минус» в команде – «-19». На его счету 12 очков (5 из 15 с игры, 2 из 7 из-за дуги), 4 подбора и 5 передач за 25 минут.

«Чувствовал себя медлительным. Не таким свежим, каким должен был быть. Все были такими, отставали на секунду.

Плохо действовали в обороне, особенно против быстрых атак. Получили возможности для хороших атак, но нам в целом нужно быть более организованными. Нужно собраться и определить нашу идентичность. Всей командой.

Это была первая игра, избыточная реакция бессмысленна. Но мы определили очевидные слабые места, индивидуально и коллективно», – заключил чемпион НБА.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2069 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
logoНБА
logoШарлотт
logoБруклин
logoМайкл Портер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Егора Дёмина лучший дебют в НБА в истории российского баскетбола
вчера, 13:00
Егор Дёмин: «Много пространства для роста: игра под прессингом, меньше потерь, координация команды, лидерские навыки»
вчера, 11:32
Дёмин набрал 14 очков в дебютном матче за «Бруклин» в НБА. Букмекеры ждали от него 7-8 баллов
вчера, 08:52
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Зенит» играет с «Пари НН»
1 минуту назадLive
Энджел Риз поучаствовала в съемках политического триллера A House of Dynamite
5 минут назадВидео
НБА. «Никс» примут «Бостон», «Лейкерс» сыграют с «Миннесотой» и другие матчи
19 минут назад
Дрэйк Пауэлл (22-й номер драфта) и Дэнни Вольф (27-й) пропустят матч «Бруклина» против «Кливленда»
35 минут назад
Жорди Фернандес о первом поражении «Нетс»: «Как только начались проблемы, мы рассыпались»
49 минут назад
Деандре Джордан подпишет однолетний контракт на 3,6 миллиона с «Новым Орлеаном»
сегодня, 15:10
Дэвид Адельман о будущем тренера Родни Биллапса в «Денвере»: «Это внутреннее дело»
сегодня, 14:50
Чонси Биллапс и Терри Розир освобождены из-под стражи, суд принял недвижимость Розира во Флориде стоимостью 6 миллионов долларов в качестве залога
сегодня, 14:28Видео
Рик Карлайл: «Пытался связаться с Чонси Биллапсом, чтобы узнать, как у него дела. Он не ответил»
сегодня, 14:10
Стив Керр об арестах в НБА: «Наши игроки столкнулись с бешенством фанатов. Это самое неприятное в нынешней ситуации»
сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
Луи Лабери попал в заявку сборной Франции на квалификацию к чемпионату мира-2027
сегодня, 15:20
Кай Джонс пропустит матч против «Фенербахче» из-за головной боли
сегодня, 15:10
Бруну Фернанду, скорее всего, покинет «Реал» и может оказаться в «Партизане» или в «Фенербахче»
сегодня, 14:25
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Сен-Кантеном»
сегодня, 12:30
Розир и Биллапс готовятся оспаривать обвинения, расследование продлится от 6 до 12 месяцев
сегодня, 07:19
«Новый Орлеан» отчислил Джейдена Спрингера
вчера, 21:01
Найджел Уильямс-Госс травмировался в матче против «Барселоны»
вчера, 20:49
«Реал» интересуется Алексеем Ленем
вчера, 18:31
Джамал Мозли о Тристане Да Силве: «Выступления за сборную Германии пошли ему на пользу»
вчера, 16:00
«Бруклин» активировал опцию в контракте Ноа Клауни на сезон-2026/27
вчера, 14:27