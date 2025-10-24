«Следующий!» Тайриз Халибертон посмеялся над вопросом про Майлза Тернера
Переход Майлза Тернера остается чувствительной темой для «Пэйсерс».
Центровой продолжил карьеру в команде принципиального соперника «Индианы» по Восточной конференции.
Тайриз Халибертон поучаствовал в неформальном интервью с Ричардом Джефферсоном. В одном из сегментов разыгрывающий делил разные предметы обсуждения на пере- и недооцененные. В качестве ловушки ему подсунули фотографию Майлза Тернера в форме «Бакс».
«Следующий вопрос. Ого!» – засмеялся защитник.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2044 голоса
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Fullcourtpass
