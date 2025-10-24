«Следующий!» Тайриз Халибертон посмеялся над вопросом про Майлза Тернера

Переход Майлза Тернера остается чувствительной темой для «Пэйсерс».

Центровой продолжил карьеру в команде принципиального соперника «Индианы» по Восточной конференции.

Тайриз Халибертон поучаствовал в неформальном интервью с Ричардом Джефферсоном. В одном из сегментов разыгрывающий делил разные предметы обсуждения на пере- и недооцененные. В качестве ловушки ему подсунули фотографию Майлза Тернера в форме «Бакс».

«Следующий вопрос. Ого!» – засмеялся защитник.