Дэвид Адельман о будущем тренера Родни Биллапса в «Денвере»: «Это внутреннее дело»
Карьера брата Чонси Биллапса находится под угрозой.
Родни Биллапс перешел в тренерский штаб «Наггетс» в это межсезонье. До этого 42-летний специалист 2 года работал под руководством своего старшего брата в «Портленде».
Дэвида Адельмана спросили о его возможном увольнении в связи со скандальным ставочным делом ФБР и арестом Чонси Биллапса.
«Это внутреннее дело, между нами с Родни. Меня беспокоит только его семейная обстановка. Что касается расследования, знаю только то, что прочитал в прессе. Мы поддерживаем его в этой ситуации. Родни отлично вписался в организацию. Но обстановка изменчивая. Не знаю, в каком направлении все движется», – заключил главный тренер «Денвера».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
