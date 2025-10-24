1

Дэвид Адельман о будущем тренера Родни Биллапса в «Денвере»: «Это внутреннее дело»

Карьера брата Чонси Биллапса находится под угрозой.

Родни Биллапс перешел в тренерский штаб «Наггетс» в это межсезонье. До этого 42-летний специалист 2 года работал под руководством своего старшего брата в «Портленде».

Дэвида Адельмана спросили о его возможном увольнении в связи со скандальным ставочным делом ФБР и арестом Чонси Биллапса.

«Это внутреннее дело, между нами с Родни. Меня беспокоит только его семейная обстановка. Что касается расследования, знаю только то, что прочитал в прессе. Мы поддерживаем его в этой ситуации. Родни отлично вписался в организацию. Но обстановка изменчивая. Не знаю, в каком направлении все движется», – заключил главный тренер «Денвера».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoДенвер
logoЧонси Биллапс
logoНБА
происшествия
Дэвид Адельман
