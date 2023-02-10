Домантас Сабонис признан баскетболистом года в Литве

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Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис признан баскетболистом года в Литве.

В голосовании приняли участие более 15 000 болельщиков, Сабонис получил 2 840 голосов. Центровой «Пеликанс» Йонас Валанчюнас занял второе место (2 206 голосов).

Сабонис признан лучшим литовским баскетболистом года в четвертый раз за карьеру.

Результаты голосования:

Домантас Сабонис – 2 840 голосов

Йонас Валанчюнас – 2 206 голосов

Игнас Браздейкис – 490 голосов

Арнас Буткевичюс – 428 голосов

Рокас Йокубайтис – 420 голосов

В этом сезоне Сабонис в среднем набирает 18,7 очка, 12,2 подбора и 7,0 передачи за игру в 52 матчах за «Кингз». Он вошел в число участников Матча всех звезд НБА.

Лучшей баскетболисткой года признана 17-летняя Юсте Йоците. Это первая подобная награда в ее карьере.

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