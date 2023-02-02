Де’Аарон Фокс и Домантас Сабонис набрали на двоих 65 очков в матче со «Сперс»

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Лидеры «Сакраменто» Де’Аарон Фокс и Домантас Сабонис набрали на двоих 65 очков в матче с «Сан-Антонио» (119:109).

На счету Сабониса 34 очка, 11 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота.

В активе Фокса 31 очко, 10 передач и 3 перехвата.

Фокс и Сабонис – первая пара игроков «Кингз», оформивших в одном чемпионате сразу несколько дабл-даблов с 30 и более очками после Джерри Лукаса и Оскара Робертсона в сезоне-67/68. Прославленные баскетболисты клуба демонстрировали подобную статистику дважды (22 ноября и 15 декабря).

«Кингз» одержали седьмую победу в последних десяти встречах и идут 3-ми на Западе.

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