Лидеры « » Де’Аарон Фокс и набрали на двоих 65 очков в матче с « » (119:109).

На счету Сабониса 34 очка, 11 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота.

В активе Фокса 31 очко, 10 передач и 3 перехвата.

Фокс и Сабонис – первая пара игроков «Кингз», оформивших в одном чемпионате сразу несколько дабл-даблов с 30 и более очками после Джерри Лукаса и Оскара Робертсона в сезоне-67/68. Прославленные баскетболисты клуба демонстрировали подобную статистику дважды (22 ноября и 15 декабря).

«Кингз» одержали седьмую победу в последних десяти встречах и идут 3-ми на Западе.

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