Донатас Сабонис: «Мы обязаны позаботиться о том, чтобы Литва оставалась среди лучших команд мира»

Центровой « » Донатас Сабонис прокомментировал выход сборной Литвы на чемпионат мира 2023 года.

«Конкуренция жесткая, но мы должны были получить свое место на чемпионате мира. Это был единственный возможный вариант. Такая команда, как сборная Литвы, должна присутствовать на каждом турнире и соревноваться с лучшими. Всегда.

Важно быть на каждом турнире, соревноваться с лучшими игроками мира, тем более сейчас, когда уровень европейского баскетбола очень, очень высок, и так много команд может отобраться на международные турниры. Мы обязаны позаботиться о том, чтобы Литва оставалась среди лучших команд мира», – сказал Сабонис.

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