Донатас Сабонис: «Мы обязаны позаботиться о том, чтобы Литва оставалась среди лучших команд мира»

Теги Сакраменто сборная Литвы НБА Домантас Сабонис чемпионат мира-2023 Баскетбол

Центровой «Сакраменто» Донатас Сабонис прокомментировал выход сборной Литвы на чемпионат мира 2023 года.

«Конкуренция жесткая, но мы должны были получить свое место на чемпионате мира. Это был единственный возможный вариант. Такая команда, как сборная Литвы, должна присутствовать на каждом турнире и соревноваться с лучшими. Всегда.

Важно быть на каждом турнире, соревноваться с лучшими игроками мира, тем более сейчас, когда уровень европейского баскетбола очень, очень высок, и так много команд может отобраться на международные турниры. Мы обязаны позаботиться о том, чтобы Литва оставалась среди лучших команд мира», – сказал Сабонис.

Grateful Dead + 🏀 = 💛💚❤️. Благодарные мертвецы, которым баскетбол обязан по гроб жизни

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vaslover
Когда подрастет потенциально первый номер драфта следующего года Матас Бузелис Литва опять будет в пуле фаворитов крупных турниров. Такого таланта в Литве не было со времён Арвидаса Сабониса. Ну и в ближайшие годы должны усилить сборную топовый игрок Аризоны Тубялис (должны выбрать на драфте в этом году, правда скорее всего в середине второго раунда) и элитные игроки Евробаскетов до 18 и 20 лет соответственно прошлого года Кривас, Мураускас и Рубштавичус. У литовцев всегда неиссякаемой кладезь баскетбольных талантов, сейчас ещё и занимаются грамотной селекцией,ищут баскетболистов с литовскими корнями выращенных в Северной Америке.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий