Домантас Сабонис: «Филиппины, Япония и Индонезия делают все необходимое, чтобы провести грандиозный чемпионат мира»

Теги Сакраменто сборная Литвы НБА сборная Черногории Домантас Сабонис чемпионат мира-2023 чемпионат мира по баскетболу Баскетбол

Форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис поделился ожиданиями от выступления за сборную Литвы на чемпионате мира-2023. Литва обеспечила себе участие на предстоящем турнире, победив Черногорию (65:56) 14 ноября.

Чемпионат мира-2023 пройдет с 25-го августа по 10-е сентября. Турнир будут принимать Филиппины, Япония и Индонезия.

«Это будет фантастический турнир. Болельщикам понравиться наблюдать за лучшими игроков мира. Уверен, эти три страны с нетерпением ждут старта турнира. Баскетбол делает жизнь лучше во всем мире. Они делают все необходимое, чтобы провести грандиозный турнир», – заявил Сабонис.

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