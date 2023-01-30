Мантас Калниетис провел свой прощальный матч за «Жальгирис»

Теги Жальгирис Локомотив-Кубань Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок сборная Литвы видео болельщики чемпионат Италии чемпионат Литвы EA7 Эмпорио Армани Милан чемпионат Франции LDLC АСВЕЛ Виллербан Евробаскет Единая лига ВТБ Мантас Калниетис Жальгирис-Арена чемпионат мира по баскетболу Баскетбол

Разыгрывающий «Жальгириса» Мантас Калниетис провел свой прощальный матч против «Йонавы» (76:80) в рамках чемпионата Литвы. Ранее в этом месяце он объявил о завершении карьеры.

Знаменательный матч состоялся на «Жальгирис-Арене» и собрал рекордные для нынешнего сезона литовской лиги 9 249 зрителей. Болельщики устроили Калниетису стоячие овации. 36-летний баскетболист не сдерживал эмоций.

Уроженец Каунаса дебютировал в основном составе «Жальгириса» в сезоне-2005/06 и провел в клубе почти 10 сезонов. Также он выступал за краснодарский «Локомотив-Кубань», итальянский «Милан» и французский «Виллербан».

Калниетис является 4-кратным чемпионом Литвы (2007, 2008, 2011, 2012), чемпионом Италии (2018), чемпионом Франции (2019), победителем Еврокубка (2013) и MVP Единой лиги ВТБ (2021). В составе сборной Литвы защитник завоевал две серебряные медали Евробаскета (2013, 2015) и бронзовую медаль чемпионата мира (2010).

В Перми придумали великую развлекуху. Фанаты «Пармы» поют песню из «Титаника» в караоке

Рекорд посещаемости НБА: 68 тысяч пришли на матч «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» в футбольный «Аламодоум»!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий