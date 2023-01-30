Мантас Калниетис провел свой прощальный матч за «Жальгирис»

Разыгрывающий «Жальгириса» провел свой прощальный матч против «Йонавы» (76:80) в рамках чемпионата Литвы. Ранее в этом месяце он объявил о завершении карьеры.

Знаменательный матч состоялся на «Жальгирис-Арене» и собрал рекордные для нынешнего сезона литовской лиги 9 249 зрителей. Болельщики устроили Калниетису стоячие овации. 36-летний баскетболист не сдерживал эмоций.

Уроженец Каунаса дебютировал в основном составе « » в сезоне-2005/06 и провел в клубе почти 10 сезонов. Также он выступал за краснодарский « », итальянский « » и французский « ».

Калниетис является 4-кратным чемпионом Литвы (2007, 2008, 2011, 2012), чемпионом Италии (2018), чемпионом Франции (2019), победителем Еврокубка (2013) и MVP Единой лиги ВТБ (2021). В составе сборной Литвы защитник завоевал две серебряные медали Евробаскета (2013, 2015) и бронзовую медаль чемпионата мира (2010).

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