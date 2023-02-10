Яннис Адетокумбо набрал 38 очков и 10 подборов в победном матче с «Лейкерс»

Теги Лейкерс Милуоки НБА видео Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо помог команде одержать девятую победу подряд.

Во встрече с «Лейкерс» (115:106) в Лос-Анджелесе Адетокумбо набрал 38 очков, 10 подборов, 6 передач, 1 перехват и 1 блок-шот при 2 потерях.

За 36 минут грек реализовал 14 из 23 с игры.

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2 комментария

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Vagant
Яннис в последних 6 играх набирает:
39.2 PPG
14.7 RPG
5.8 APG
При 62.8 FG%
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0
0
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Тосканский Дьявол
Молодец Православный! Давит лейкоту в зародыше!!!!
0
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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