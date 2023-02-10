Звездный форвард « » помог команде одержать девятую победу подряд.

Во встрече с « » (115:106) в Лос-Анджелесе Адетокумбо набрал 38 очков, 10 подборов, 6 передач, 1 перехват и 1 блок-шот при 2 потерях.

За 36 минут грек реализовал 14 из 23 с игры.

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