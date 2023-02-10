Яннис Адетокумбо набрал 38 очков и 10 подборов в победном матче с «Лейкерс»
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо помог команде одержать девятую победу подряд.
Во встрече с «Лейкерс» (115:106) в Лос-Анджелесе Адетокумбо набрал 38 очков, 10 подборов, 6 передач, 1 перехват и 1 блок-шот при 2 потерях.
За 36 минут грек реализовал 14 из 23 с игры.
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39.2 PPG
14.7 RPG
5.8 APG
При 62.8 FG%