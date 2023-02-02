Матч «Пеликанс» – «Лейкерс» перенесли на 2 часа и покажут по ESPN. Леброн приближается к рекорду Абдул-Джаббара по очкам

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Милуоки Новый Орлеан НБА видео Карим Абдул-Джаббар Оклахома-Сити календарь Баскетбол

Субботний матч «Пеликанс» – «Лейкерс» перенесли на 2 часа назад и покажут на канале ESPN2.

Данное решение принято в связи с тем, что лидер «озерников» Леброн Джеймс приближается к рекорду Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам в НБА.

Четырехкратный MVP НБА в нынешнем сезоне набирает в среднем 30,2 очка за игру. Ему нужно набрать 89 очков, чтобы превзойти рекорд Абдул-Джаббара (38 387 очков за карьеру).

Ближайший матч «Лейкерс» состоится в четверг в Индианаполисе, затем команда отправится в Новый Орлеан. На следующей неделе «озерникам» предстоят домашние встречи с «Тандер» и «Бакс» во вторник и четверг соответственно. 

Джеймсу необходимо набирать в среднем не менее 44,5 очка в следующих двух играх, чтобы побить рекорд во время матча с «Новым Орлеаном».

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

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10 комментариев

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TurboMen
Ответ Алексей Иванов
Идеально будет с Бакс, дома. Одну игру наверняка пропустит, возможно с ОКС, хотя может и с Индианой завтра. Как раз отдохнет, после ОТ с НЙ.
нога начинает болеть на третий день?
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A. V.
Думаю, что дотянет побитие рекорда до игры с оленями. Тем более, что Карим когда то за них играл и будет присутствовать на игре. Брать рекорд нужно дома, для своих болел.
+2
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Vagant
Удачный момент выбрали. Пеликаны в последних 10 играх идут 1-9. а в последних 17-м матчах 3-14 (выиграли только у Хью, Детройта и вашиков)
Он вообще не смотрит игры ..
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Vagant
Ответ Dmitry Trepov
Это все потому что великого ингрэма не было))
Ингрэм появился в последних матчах
С игры 29,5%
Трехи -13,3%
Потери 4,7 в среднем за игру
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гилберт
Ответ Mit_Sam
Вот дома с Тандер или Бакс как раз и наберёт. Что перед фанатами соперника такое расплёскивать)
Ну да, перед пакетом.
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Dmitry Trepov
Ответ Vagant
Удачный момент выбрали. Пеликаны в последних 10 играх идут 1-9. а в последних 17-м матчах 3-14 (выиграли только у Хью, Детройта и вашиков)
Это все потому что великого ингрэма не было))
0
0
0
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Vagant
Ответ За Валенсию с 1999
Макколлум, Валанчюнас и Ингрэм на классе разделаются со стариком и монобровным таджиком
Удачный момент выбрали. Пеликаны в последних 10 играх идут 1-9. а в последних 17-м матчах 3-14 (выиграли только у Хью, Детройта и вашиков)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Иванов
Идеально будет с Бакс, дома. Одну игру наверняка пропустит, возможно с ОКС, хотя может и с Индианой завтра. Как раз отдохнет, после ОТ с НЙ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mit_Sam
Вот дома с Тандер или Бакс как раз и наберёт. Что перед фанатами соперника такое расплёскивать)
+12
-1
+11
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За Валенсию с 1999
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