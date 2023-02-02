Матч «Пеликанс» – «Лейкерс» перенесли на 2 часа и покажут по ESPN. Леброн приближается к рекорду Абдул-Джаббара по очкам
Субботний матч «Пеликанс» – «Лейкерс» перенесли на 2 часа назад и покажут на канале ESPN2.
Данное решение принято в связи с тем, что лидер «озерников» Леброн Джеймс приближается к рекорду Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам в НБА.
Четырехкратный MVP НБА в нынешнем сезоне набирает в среднем 30,2 очка за игру. Ему нужно набрать 89 очков, чтобы превзойти рекорд Абдул-Джаббара (38 387 очков за карьеру).
Ближайший матч «Лейкерс» состоится в четверг в Индианаполисе, затем команда отправится в Новый Орлеан. На следующей неделе «озерникам» предстоят домашние встречи с «Тандер» и «Бакс» во вторник и четверг соответственно.
Джеймсу необходимо набирать в среднем не менее 44,5 очка в следующих двух играх, чтобы побить рекорд во время матча с «Новым Орлеаном».
Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»
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С игры 29,5%
Трехи -13,3%
Потери 4,7 в среднем за игру