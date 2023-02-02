Субботний матч «Пеликанс» – «Лейкерс» перенесли на 2 часа назад и покажут на канале ESPN2.

Данное решение принято в связи с тем, что лидер «озерников» приближается к рекорду по набранным очкам в НБА.

Четырехкратный MVP НБА в нынешнем сезоне набирает в среднем 30,2 очка за игру. Ему нужно набрать 89 очков, чтобы превзойти рекорд Абдул-Джаббара (38 387 очков за карьеру).

Ближайший матч «Лейкерс» состоится в четверг в Индианаполисе, затем команда отправится в . На следующей неделе «озерникам» предстоят домашние встречи с «Тандер» и «Бакс» во вторник и четверг соответственно.

Джеймсу необходимо набирать в среднем не менее 44,5 очка в следующих двух играх, чтобы побить рекорд во время матча с «Новым Орлеаном».

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