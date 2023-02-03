Яннис Адетокумбо набрал 54 очка и 19 подборов в победном матче с «Клипперс»

Теги Клипперс Милуоки НБА видео Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо в четверг в матче с «Клипперс» (106:105) остановился в одном набранном очке от личного рекорда результативности в НБА.

Адетокумбо набрал 54 очка и 19 подборов, а также 2 передачи за 36 минут, реализовав 21 из 39 с игры.

Адетокумбо набрал 20 из 54 очков в четвертой четверти. «Бакс» вернулись в игру после «-21», одержав шестую победу подряд.

Греческая звезда НБА в третий раз за последние 11 матчей набирает 50 и более очков. 3 января Яннис записал на свой счет 55 в матче против «Вашингтона». В воскресенье против «Нового Орлеана» форвард набрал 50 очков всего за 30 минут.

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1 комментарий

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xamer 9
Одной потерей в последние 10 секунд игры мог перечеркнуть все старания в клатче.
А так, Яннис монстр..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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