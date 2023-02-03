Яннис Адетокумбо и Джеймс Харден – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool

Теги Лейкерс Шакил О′Нил Милуоки Бруклин Филадельфия НБА видео Чарльз Баркли Джеймс Харден Патрик Беверли Яннис Адетокумбо Дэйрон Шарп Баскетбол

Телеведущий Шакил О’Нил и его коллеги по Inside The NBA представили новый выпуск рубрики курьезных моментов Shaqtin’ A Fool.

Героями программы стали Яннис АдетокумбоМилуоки»), Джеймс ХарденФиладельфия»), Дэйрон Шарп («Бруклин») и Патрик Беверли («Лейкерс»).

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