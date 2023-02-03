Телеведущий Шакил О’Нил и его коллеги по Inside The NBA представили новый выпуск рубрики курьезных моментов Shaqtin’ A Fool.

Героями программы стали (« »), (« »), («Бруклин») и Патрик Беверли («Лейкерс»).

Первый трейд «Лейкерс» в сезоне: двухметровый афрояпонец спасет команду?

«Это моя мама. И при этом моя сестра, мой лучший друг и вообще все». Глория родила Леброна в 16 лет, отдала в чужую семью и все время подставляла