Яннис Адетокумбо и Джеймс Харден – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
Телеведущий Шакил О’Нил и его коллеги по Inside The NBA представили новый выпуск рубрики курьезных моментов Shaqtin’ A Fool.
Героями программы стали Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Джеймс Харден («Филадельфия»), Дэйрон Шарп («Бруклин») и Патрик Беверли («Лейкерс»).
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