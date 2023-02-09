Гэри Пэйтон II вернется в «Голден Стэйт»

Теги переходы Голден Стэйт Портленд НБА Гэри Пэйтон II Джеймс Уайзмен Баскетбол

Защитник «Портленда» Гэри Пэйтон II (30 лет, 191 см) вернется в состав «Голден Стэйт», где он стал чемпионом НБА в прошлом сезоне.

«Уорриорз» передадут «Блэйзерс» пять драфт-пиков второго раунда и форварда Кевина Нокса, которые они получили в результате обмена Джеймса Уайзмена в «Детройт».

Пэйтон провел за «Блэйзерс» всего 15 матчей, набирая 4,1 очка, 2,6 подбора и 1,5 передачи.

«Голден Стэйт» в результате сегодняшних сделок сэкономит около 7 млн долларов в этом сезоне и 30 млн – в 2023-2024 годах.

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84 комментария

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Nightyork97
Ответ Крокозябра
Какие активы? Они отдали пики Атланты, а не свои. Тем более пики второго раунда. То есть, за не играющего Уайзмена, ГСВ получают полезного игрока под плей-офф, который еще и пол сезона отдыхал.
Они же к ГСВ перешли, какая к черту разница. Пики 2 раунда тоже активы, я не сказал бы, что это прямо плохая сделка для ПТБ. Пейтон не особо нужен при подписании Тайбулла. Хотя я думал они оставят двоих. Получился вин-вин для всех. Атланта получила Бея, ГСВ рад, что вернул ролевика и отдал баста. ПТБ получил активы и освободил платежку для подписания нового контракта с Тайбуллем или Рэддишом.
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SpankyBoy
Ответ Nightyork97
Он будет полезнее Уайзмена, в этом плюс. В этом нет сомнений, но за это пришлось отдать активы.
Никаких активов отдавать не пришлось. Пять пиков 2-го раунда было получено от Атланты, столько же было отдано Портленду. Еще и на налоге удалось сэкономить. Как можно быть таким некомпетентным?
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alex@bay
Ответ paganism
У Детроита теперь две высоко выбранные деревяшки)
Традиции чтут и блИАдут.
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Крокозябра
Ответ Nightyork97
Он будет полезнее Уайзмена, в этом плюс. В этом нет сомнений, но за это пришлось отдать активы.
Какие активы? Они отдали пики Атланты, а не свои. Тем более пики второго раунда. То есть, за не играющего Уайзмена, ГСВ получают полезного игрока под плей-офф, который еще и пол сезона отдыхал.
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SpankyBoy
Ответ Nightyork97
Какой же ты clown. Вот и все. Который не в состоянии даже принять инфу. ФАКТ. ПТБ получил 5 пиков 2 раунда и Нокса. Уайзмен уехал в Детройт. Саддик Бей уехал в Атланту. ГСВ получил Пейтона. Что ты хочешь, чтобы я тратил на тебя время? https://www.sports.ru/basketball/1114862404-uorriorz-pretenduyut-na-matissa-tajbulla.html Вот открывай, открой посмотри что вы тут накатали. Просто факт что ты тут нес и твои фанатики. В чем я не прав? Уайзмен худший центровой НБА, ПТБ отказался менять его 1 в 1 на Пейтона. Поэтому получил активы в виде 5 пиков 2 раунда и подписал вместо него Тайбулла. Что ты хочешь? Боже, откуда вы беретесь. Вот вас нужно окунать прямо, как же я это не люблю. Смени аву, ты не достоин такой.
Не думал, что ты настолько плох. Свои тараканы есть у всех, но этот поток бреда..Лиллард унижатель на твоем фоне самый адекватный человек в мире, каюсь
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Drinkinss
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Главное чтобы ГСВ вышли).
ну а кто вместо них выйдет то? портленд с кевином ноксом? юта? оклахома?
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Vano from Tbilisi
Ответ Сергей Поляков
Кто объяснит смысл?Прежде всего для него самого.
Возвращается в команду где провел лучший отрезок в карьере. Только теперь с хорошим контрактом в кармане
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Nightyork97
Ответ DonaldBrashear 2.0
я думал, что просто контракт Уайзмена скинут, чтобы на налоге сэкономить, а так теперь контракт Пэйтона еще будет (3 года, 28 миллионов) и экономия не самая большая получается. Но Пэйтон если в форме будет, пользы много принесет, конечно, мне кажется, что если он выйдет на следующий уровень какой-то, то можно и об уходе Грина будет задуматься (если он больших денег запросит). но что-то в то, что Пэйтон второй раз выстрелит не верится абсолютно. только сегодня утром играл против ГС, вроде нормально выглядел
Он будет полезнее Уайзмена, в этом плюс. В этом нет сомнений, но за это пришлось отдать активы.
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Ванька
Ответ ecopromo
Пейтон +донте, может в защите игру улучшится. Правда уигги пока никакой
Вернуть бы еще Уиггинса прошлого по. А так и Куминга спрогрессировал.
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DonaldBrashear 2.0
я думал, что просто контракт Уайзмена скинут, чтобы на налоге сэкономить, а так теперь контракт Пэйтона еще будет (3 года, 28 миллионов) и экономия не самая большая получается.

Но Пэйтон если в форме будет, пользы много принесет, конечно, мне кажется, что если он выйдет на следующий уровень какой-то, то можно и об уходе Грина будет задуматься (если он больших денег запросит).

но что-то в то, что Пэйтон второй раз выстрелит не верится абсолютно.

только сегодня утром играл против ГС, вроде нормально выглядел
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Nightyork97
Ответ Крокозябра
Так для ГСВ Пейтон лучше, чем Тайбулл, только потому, что он уже знает команду и ему не нужно время, чтоб влиться в систему. Ложись спать, короче, завтра в школу.
Поэтому я и написал, что это вин-вин для всех. Но в целом, Майерс отдал активы за свой летний косяк. Мы отчислили Пейтона за 5 пиков 2 раунда, если коротко
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Nightyork97
Ответ SpankyBoy
"Смысл Уайзмена? Чем он лучше Нурка или Юбэнкса. Это худший центровой в НБА, просто худший. Его нельзя даже на ротацию пустить" Вот твои слова в этой ветке ниже, гений. Боже, на какого неадеквата я трачу свое время..
Какой же ты clown. Вот и все. Который не в состоянии даже принять инфу. ФАКТ. ПТБ получил 5 пиков 2 раунда и Нокса. Уайзмен уехал в Детройт. Саддик Бей уехал в Атланту. ГСВ получил Пейтона. Что ты хочешь, чтобы я тратил на тебя время? https://www.sports.ru/basketball/1114862404-uorriorz-pretenduyut-na-matissa-tajbulla.html Вот открывай, открой посмотри что вы тут накатали. Просто факт что ты тут нес и твои фанатики. В чем я не прав? Уайзмен худший центровой НБА, ПТБ отказался менять его 1 в 1 на Пейтона. Поэтому получил активы в виде 5 пиков 2 раунда и подписал вместо него Тайбулла. Что ты хочешь? Боже, откуда вы беретесь. Вот вас нужно окунать прямо, как же я это не люблю. Смени аву, ты не достоин такой.
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Magzhan Estigarribia
Портленд просто отчислили Пейтона.
ГСВ подхватил.
Пейтон рад думаю. Хорошая зп и возвращение в любимый клуб))
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Drinkinss
какого дэвиса дядя? он в по не выйдет. Адебайо и яннис другоу стороны сетки. эйтон? он в посте играть умеет вообще? там и без него есть кого держать.
Главное чтобы ГСВ вышли).
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mastadon
А ведь сколько он на банке сидел, причём не только у ГС. Теперь и денег поднял, и стал настолько незаменимым игроком, что за него Уайзмена отдали
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Крокозябра
Ответ Nightyork97
Ты мне доказывал, что все нормально. Тайбулл будет в ГСВ, Майерс что-нибудь придумает))
Так для ГСВ Пейтон лучше, чем Тайбулл, только потому, что он уже знает команду и ему не нужно время, чтоб влиться в систему. Ложись спать, короче, завтра в школу.
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SpankyBoy
Ответ Nightyork97
База, до тебя не дошло, что ПТБ не получил Уайзмена. Здесь 4 сторонний обмен, ахахах.
"Смысл Уайзмена? Чем он лучше Нурка или Юбэнкса. Это худший центровой в НБА, просто худший. Его нельзя даже на ротацию пустить" Вот твои слова в этой ветке ниже, гений. Боже, на какого неадеквата я трачу свое время..
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Лиллард унижатель!
Ответ Arti Astakhov
То есть Портленд решил, что Тайбуль лучше Пейтона?)
Решил, что Тайбуль лучше Пейтона + Харта.
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Drinkinss
ветку зафлудили какие то додики, которые в 23 году играют в ПО центровыми, как во времена патрика юинга и девида робинсона.
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Drinkinss
Ответ Ivan Kuzmenyuk
Когда ГСВ будут проваливаться через позицию центрового в ПО, то вы на ветке отпишитесь). Кто Янниса будет держать? Дэвиса? Эйтона? Адебайо? Всё с вами ясно, типичные гсвшные фанбои. Не дай б-же Карри не вернётся вовремя, то у вас большие проблемы. И никакой Пэйтон с Дивинченцо не вытащат первый раунд.
какого дэвиса дядя? он в по не выйдет. Адебайо и яннис другоу стороны сетки. эйтон? он в посте играть умеет вообще? там и без него есть кого держать.
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Nightyork97
Ответ SpankyBoy
Ты пять минут назад называл его худшим центром лиги, определись уже)
База, до тебя не дошло, что ПТБ не получил Уайзмена. Здесь 4 сторонний обмен, ахахах.
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SpankyBoy
Ответ Nightyork97
База, но до до фанатиков доходит с 10 раза. Для них радость, лучший центр лиги ушел из ГСВ. Развитие закончилось, следующий Куминга на очереди.
Ты пять минут назад называл его худшим центром лиги, определись уже)
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Ванька
Это не вы же писали, что Бостон задавит ГСВ ростом перед финалом?
Нет.
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Nightyork97
Ответ SpankyBoy
Комментарий удален модератором
Ты мне доказывал, что все нормально. Тайбулл будет в ГСВ, Майерс что-нибудь придумает))
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Drinkinss
Ответ SpankyBoy
Комментарий удален модератором
вербальные поллюции у него. чрезмерно интенсивные для столь юного возраста
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