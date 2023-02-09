Гэри Пэйтон II вернется в «Голден Стэйт»

Защитник « » (30 лет, 191 см) вернется в состав « », где он стал чемпионом НБА в прошлом сезоне.

«Уорриорз» передадут «Блэйзерс» пять драфт-пиков второго раунда и форварда Кевина Нокса, которые они получили в результате обмена в «Детройт».

Пэйтон провел за «Блэйзерс» всего 15 матчей, набирая 4,1 очка, 2,6 подбора и 1,5 передачи.

«Голден Стэйт» в результате сегодняшних сделок сэкономит около 7 млн долларов в этом сезоне и 30 млн – в 2023-2024 годах.

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