Гэри Пэйтон II вернется в «Голден Стэйт»
Защитник «Портленда» Гэри Пэйтон II (30 лет, 191 см) вернется в состав «Голден Стэйт», где он стал чемпионом НБА в прошлом сезоне.
«Уорриорз» передадут «Блэйзерс» пять драфт-пиков второго раунда и форварда Кевина Нокса, которые они получили в результате обмена Джеймса Уайзмена в «Детройт».
Пэйтон провел за «Блэйзерс» всего 15 матчей, набирая 4,1 очка, 2,6 подбора и 1,5 передачи.
«Голден Стэйт» в результате сегодняшних сделок сэкономит около 7 млн долларов в этом сезоне и 30 млн – в 2023-2024 годах.
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Но Пэйтон если в форме будет, пользы много принесет, конечно, мне кажется, что если он выйдет на следующий уровень какой-то, то можно и об уходе Грина будет задуматься (если он больших денег запросит).
но что-то в то, что Пэйтон второй раз выстрелит не верится абсолютно.
только сегодня утром играл против ГС, вроде нормально выглядел
ГСВ подхватил.
Пейтон рад думаю. Хорошая зп и возвращение в любимый клуб))