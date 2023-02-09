Дэмиан Лиллард оформил трипл-дабл в победном матче с «Уорриорз»
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард стал главным героем матча с «Голден Стэйт» (125:122).
Лиллард оформил трипл-дабл – 33 очка (8 из 21 с игры, 16 из 16 с линии), 10 подборов и 11 передач при 5 потерях за 40 минут.
Трипл-дабл стал для Дэмиана первым в сезоне-22/23 и вторым за всю карьеру.
«У меня не пошел бросок, но я старался не менять подход, старался быть агрессивным. Я оказывал давление на защиту, а когда они реагировали, пытался принять правильное решение», – заявил лидер «Портленда».
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