«Уорриорз» ведут переговоры об обмене Джеймса Уайзмена в «Пистонс» на Саддика Бея

Теги возможные переходы Детройт Голден Стэйт Джеймс Уайзмен Саддик Бей Баскетбол

«Голден Стэйт» ведет переговоры об обмене центрового Джеймса Уайзмена (21 год, 213 см) в «Детройт» на форварда Саддика Бея (23 года, 201 см), сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Уайзмен, выбранный под 2-м номером драфта-2020, в нынешнем сезоне провел за «Уорриорз» 21 матч, набирая в среднем 6,9 очка и 3,5 подбора за 12,5 минуты.

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3 комментария

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Lokomotiv__1992
Ответ Дмитрий Кутузов
У пистонс есть два центра, зачем им Уайзман?
Тут больше кто нужен Гс ) а Уайзман талант всё -таки которому если дать хорошие минуты что то и получится ) или Роллевик типо Уиигинса или возможно и звезда почему бы и нет , смотря возьмутся за ум или нет и кто будет тренер , окружение
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Кутузов
У пистонс есть два центра, зачем им Уайзман?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xQcoW
Зачем Пистонсу это полено Уйзмен. Разве только, если Сильвер убедит их как-то
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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