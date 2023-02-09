«Уорриорз» ведут переговоры об обмене Джеймса Уайзмена в «Пистонс» на Саддика Бея

« » ведет переговоры об обмене центрового (21 год, 213 см) в « » на форварда (23 года, 201 см), сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Уайзмен, выбранный под 2-м номером драфта-2020, в нынешнем сезоне провел за «Уорриорз» 21 матч, набирая в среднем 6,9 очка и 3,5 подбора за 12,5 минуты.

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