Джеймс Уайзмен перейдет в «Детройт». Саддик Бей – в «Атланту». «Голден Стэйт» получит 5 пиков 2-го раунда и Кевина Нокса

Теги переходы Атланта Детройт Голден Стэйт НБА Джеймс Уайзмен Саддик Бей Баскетбол

Центровой «Голден Стэйт» Джеймс Уайзмен (21 год, 213 см) перейдет в «Детройт» в результате трехстороннего обмена с участием «Атланты».

«Хоукс» получат форварда «Пистонс» Саддика Бея (23 года, 201 см) и отдадут «Уорриорз» пять драфт-пиков второго раунда. «Голден Стэйт» также получит от «Детройта» легкого форварда Кевина Нокса (23 года, 206 см).

Уайзмен, выбранный под 2-м номером драфта-2020, в нынешнем сезоне провел за «Уорриорз» 21 матч, набирая в среднем 6,9 очка и 3,5 подбора за 12,5 минуты.

Бей проводил третий сезон за «Пистонс», набирая 14,8 очка, 4,7 подбора и 1,6 передачи в среднем за встречу. Показатели Нокса – 5,6 очка и 2,6 подбора.

💣💣💣 Дюрэнт – в «Финиксе»! Уэстбрука обменяли на Д’Анджело Расселла! Жара в последний день обменов в НБА

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anastasia Krugova
Ответ Camp_Nou
Вроде были инсайды, что ГС пытались трейдануть второй пик перед драфтом, но из-за того, что драфт того года считался слабым(не было игроков типа Вембеньямы или Хендерсона, которым уже статус франчайзов пророчут), то и пики теряли в цене. А так да, выбор Уайзмана - главный провал Майерса за последние годы. В тот год Ковид царил, возможно, это и повлияло на то, что скауты ГСВ тупо не смогли нормально оценить его.
)) могли все оценить ...изнаачально ГСВ хотели брать Ламело ((даже есть фото , где он фоткаться с цифрой 2 в зале драфта ...показывая под каким номером его выберут ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Теннисный абсолют
Для контендеров пик второго раунда ценнее первого, особенно если он не в конце.
И игрока можно выбрать норм и платить меньше, чем первораунднику.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Иванова
Уайзмен крайне разбалансированный персонаж. У него отменные параметры, но полное отсутствие координации и понимания игры! Правда нужно добавить, что в ГСВ ставку на центровых не делают от слова совсем!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightyork97
Ответ ecopromo
Комментарий удален модератором
Ты в курсе, что это последний был? В этом году с 400 миллионами, возможно, без плей-ина даже.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ecopromo
Ответ Nightyork97
Ждем новых сказок про таланты в ГСВ, как они развивают молодых.
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ecopromo
Ответ xamer 9
Ничего не жаль. Ему просто нужна другая команда. Посмотрим через год на него в Детройте и с большой вероятностью увидим будущего участника матча всех звёзд.
возможно. ГС еще пожалеют что его отдали, а не муди или пула
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
1ggy
Великолепный трейд для воинов, огромная экономия на налоге, Уайзмен очень классный, но он не раскрылся в ГСВ за то время которое провел в команде, и скорее всего не раскрылся бы и дальше, не подходит он этой системе. Надо надеяться, что в Детройте он выйдет на новый уровень и будет прогрессировать
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nikitosdaipoltos
Ответ Nightyork97
Ждем новых сказок про таланты в ГСВ, как они развивают молодых.
Больше игроков апгрейдилось, чем нет
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
miikka6
Спустя два с лишнем года пришлось признать свою ошибку и менять Джеймса.Понимаю,что задним числом все максимально умные,но еще в 2020 году писал,ну зачем,зачем так рисковать и брать настолько сырого игрока.В итоге пик не обменяли,Уайзмена никуда не развили,и по факту слили чтоб хотя б столько места не занимал в платежке,с налогом он наверно обходится как Эмбиид.Здесь менеджмент дико облажался конечно,вместо помощника старикам,просто почти три сезона держали в команде тело.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Camp_Nou
Вроде были инсайды, что ГС пытались трейдануть второй пик перед драфтом, но из-за того, что драфт того года считался слабым(не было игроков типа Вембеньямы или Хендерсона, которым уже статус франчайзов пророчут), то и пики теряли в цене.

А так да, выбор Уайзмана - главный провал Майерса за последние годы. В тот год Ковид царил, возможно, это и повлияло на то, что скауты ГСВ тупо не смогли нормально оценить его.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
@ндрей
Ответ doctorcaiman
Можно и за Вембаньяму, 6-го побороться)
зону норм играть таким составом
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Light Yagami
Поздравляю "Этланту"!!!! Быстрее бы Бэя заиграли, можно теперь на тотал больше грузить смело на их матчи!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xamer 9
Ответ ecopromo
Жаль. Мне уайзмен нравился
Ничего не жаль. Ему просто нужна другая команда. Посмотрим через год на него в Детройте и с большой вероятностью увидим будущего участника матча всех звёзд.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ran
У всех основных покупателей на рынке обменов закончились пики 1-го раунда и они стали барыжить кучей 2-го. Надо предлагать лиге ввести 3-й раунд на драфте, тогда за ролевика будут 10-15 пиков давать.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
doctorcaiman
Ответ @ндрей
Детроит будет играть в 5 центров
Можно и за Вембаньяму, 6-го побороться)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightyork97
Ответ Кирилл Шмидт
Жаль конечно, 2 пик драфта, столько таланта. Но в гсв очевидно он бы не прогрессировал. Ему нужно давать 30 мин за матч, ошибаться и учится. У воинов этого времени нет, и в ближайшие сезоны не будет. Буду следить за Джеймсом, есть наитие, что все таки толковый игрок, а не баст.
Какого таланта? Человек с три метра ростом не в состоянии взять подбор, локтем пихает. Керр даже не давал ему шанса, тут списано и закопано
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lecter666_destiny
Ответ Кирилл
Ну да, во «Взял мяч live» Абаев сказал, что экономия за 2 последующих года будет порядка 130 миллионов.
Плюс он какой то странный. Есть подозрение, что он тупо не умеет играть в баскетбол. Не думаю, что он стоит такого налога, несмотря на то, что он 2 пик был. Ну бывает взяли баста, тогда пальцем в небо тыкали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Шмидт
Жаль конечно, 2 пик драфта, столько таланта. Но в гсв очевидно он бы не прогрессировал. Ему нужно давать 30 мин за матч, ошибаться и учится. У воинов этого времени нет, и в ближайшие сезоны не будет. Буду следить за Джеймсом, есть наитие, что все таки толковый игрок, а не баст.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Tkach
Зачем это Детройту?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zhashkovets
Похоже на то, что команду готовят к туманным перспективам в шансах на плей-офф - иначе смысл получать совершенно не нужный в этом году актив.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightyork97
Ждем новых сказок про таланты в ГСВ, как они развивают молодых.
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл
Ответ lecter666_destiny
Думаю они налог не хотят платить сумашедший в туманном по перспективе сезоне
Ну да, во «Взял мяч live» Абаев сказал, что экономия за 2 последующих года будет порядка 130 миллионов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lecter666_destiny
Ответ Кирилл
Даже интересно что такое готовят ГСВ, что аж 5 пиков второго раунда получают. Ну а то, что им удалось сбагрить Уайзмена - это большой успех.
Думаю они налог не хотят платить сумашедший в туманном по перспективе сезоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
And Justice for All
Уайзман оказался просто бастищем. По итогу вышло, что цена второго пика драфта 2020 равна пяти пикам второго раунда.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightyork97
2 пик драфта НБА превращается в 5 пиков 2 раунда. Майерс гений, никогда не ошибается. Ну и работа Дреймонда 🐷ина. Достойно, лучший учитель в деле.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий