Джеймс Уайзмен перейдет в «Детройт». Саддик Бей – в «Атланту». «Голден Стэйт» получит 5 пиков 2-го раунда и Кевина Нокса

Центровой «Голден Стэйт» Джеймс Уайзмен (21 год, 213 см) перейдет в «Детройт» в результате трехстороннего обмена с участием «Атланты».

«Хоукс» получат форварда «Пистонс» Саддика Бея (23 года, 201 см) и отдадут «Уорриорз» пять драфт-пиков второго раунда. «Голден Стэйт» также получит от «Детройта» легкого форварда Кевина Нокса (23 года, 206 см).

Уайзмен, выбранный под 2-м номером драфта-2020, в нынешнем сезоне провел за «Уорриорз» 21 матч, набирая в среднем 6,9 очка и 3,5 подбора за 12,5 минуты.

Бей проводил третий сезон за «Пистонс», набирая 14,8 очка, 4,7 подбора и 1,6 передачи в среднем за встречу. Показатели Нокса – 5,6 очка и 2,6 подбора.

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