Отношения Расселла Уэстбрука с «Лейкерс» окончательно испортились за несколько дней до дедлайна

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Юта Расселл Уэстбрук Кайри Ирвинг Баскетбол

«Лейкерс» обменяют звездного разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Юту» в крупной сделке с участием трех клубов.

Как сообщает обозреватель The Athletic Йован Буха, отношения Уэстбрука с «Лейкерс» окончательно испортились за несколько дней до дедлайна.

После запроса Кайри Ирвинга на обмен из «Бруклина» стал обсуждаться возможный трейд с участием Уэстбрука. Лидер «озерников» Леброн Джеймс открыто говорил о том, что будет рад переходу экс-одноклубника по «Кливленду», а затем открыто выразил разочарование, когда переход не состоялся.

Средние показатели Уэстбрука в 52 встречах сезона НБА – 15,9 очка, 6,2 подбора и 7,5 передачи за игру. Расселл по ходу регулярки был переведен во вторую пятерку. Его возможный обмен из «Лейкерс» начали активно обсуждать еще по ходу прошлого сезона.

Уэстбрук и главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм вступили в перепалку в перерыве матча с «Тандер».

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19 комментариев

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Борец на диване
Ответ 2face
Что наверно многое говорит о Леброне, как о так себе тимейте. Я не о всей карьере, а про данный момент. В команде все должны знать, что они тут находятся до тех пор, пока он позволяет. И «братишку» Девиса это тоже касается. Леброн уже не скрывает, что у него своя личная мотивация и плевал он на всех остальных. Рекорд побит, рекламные контракты идут, селебрити в ЛА. Два сезона и можно с малым побегать, когда станет СА.
Да никто просто не хочет играть с таким кирпичем
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boller_73
К слову сказать Расс сам очень сильно сдал, а для скамейки он неадекватно дорогой игрок.
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2face
Что наверно многое говорит о Леброне, как о так себе тимейте. Я не о всей карьере, а про данный момент. В команде все должны знать, что они тут находятся до тех пор, пока он позволяет. И «братишку» Девиса это тоже касается. Леброн уже не скрывает, что у него своя личная мотивация и плевал он на всех остальных. Рекорд побит, рекламные контракты идут, селебрити в ЛА. Два сезона и можно с малым побегать, когда станет СА.
+6
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Лужин
Отличный обмен для ЛАЛ. Но, блин, они с ним на пару лет опоздали. Нафига столько времени было отнимать, если сразу было ясно, что это не работает, еще и Фогеля по дороге потеряли.
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armageddon123456
Ответ Lokomotiv__1992
Прибежали хейтеры Леброна и любители кирпичей Рассела ) Леброн и так долго терпел , два года .. ничего не говорил. На его месте я бы Рассела каждый день был за такую игру ) ну профессионал? Он не смог подстроить свою игру за 2 года.. многие могут , есть примеры и топ звёзд .. и частые его правалы в его игре , за такие деньги такого не должно быть. Ну и да.. Рассел дойдет до финала ? С Ютой возможно? Или кто то хочет в команду себе Рассела с зарплатой 40 лямов ? Или вы не в курсе что Рассел на минималке и Рассел который занимает в платёжке 40 лямов это просто две огромных разницы.? Зачем писать в том что вы не смыслите .. вас ещё плюсуют , печаль .
Ну тут закон - пока Расс был в ЛАЛ можно засирать обоих сразу, Расс покинул ЛАЛ - надо засирать кого-то одного, а этим объектом теперь будет ЛАЛ, а Расс окажется просто непонятым гением, который в принципе и нормально то играл 2 года, просто не свезло. А уж если в ЛАК подпишется так вообще станет решалой решал, винтиком который принесет Клипперсам чемпионство (нет)
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Иван Гильди
Ответ Mura_kz
Кто бы что не говорил, Расс вел себя как профессионал, достоин уважения! Я теперь понимаю реакцию ЭйДи в последней игре, ему было не по себе, зная об этом Леброн, будто оправдывался, когда сидел рядом на скамейки, говоря что он любит его)))
Расс то может и достоин уважения, но Эйди вёл себя кусок г на , хотя должен был думать о результате команды прежде всего.
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Samostoyatelno
Ответ Lokomotiv__1992
Прибежали хейтеры Леброна и любители кирпичей Рассела ) Леброн и так долго терпел , два года .. ничего не говорил. На его месте я бы Рассела каждый день был за такую игру ) ну профессионал? Он не смог подстроить свою игру за 2 года.. многие могут , есть примеры и топ звёзд .. и частые его правалы в его игре , за такие деньги такого не должно быть. Ну и да.. Рассел дойдет до финала ? С Ютой возможно? Или кто то хочет в команду себе Рассела с зарплатой 40 лямов ? Или вы не в курсе что Рассел на минималке и Рассел который занимает в платёжке 40 лямов это просто две огромных разницы.? Зачем писать в том что вы не смыслите .. вас ещё плюсуют , печаль .
Кто обменял в ЛА Уэстбрука? Рассел! Кто привёл своих корешей в ЛА? Рассел! Почему Дэвис - травмат? Это Рассел виноват! Почему Леброн в 38 лет не играет как в 28 лет? Знает Рассел! Почему Леброн пропускает игры? Знает тоже Рассел! И так далее, во всём виноват Уэстбрук.
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noke
Ответ Борец на диване
Теперь можно обменять Дэвиса на Ингрэма, Болла и Харта
На Рэндла. ))
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Egorushka56
Ответ AaaaRrrr
А так скорее всего и будет. Медийке и фанатам Лейкерс срочно нужно найти новую жертву и причину неудач в команде.
Вандербилт виноват, это очевидно)
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Lokomotiv__1992
Прибежали хейтеры Леброна и любители кирпичей Рассела ) Леброн и так долго терпел , два года .. ничего не говорил. На его месте я бы Рассела каждый день был за такую игру ) ну профессионал? Он не смог подстроить свою игру за 2 года.. многие могут , есть примеры и топ звёзд .. и частые его правалы в его игре , за такие деньги такого не должно быть. Ну и да.. Рассел дойдет до финала ? С Ютой возможно? Или кто то хочет в команду себе Рассела с зарплатой 40 лямов ? Или вы не в курсе что Рассел на минималке и Рассел который занимает в платёжке 40 лямов это просто две огромных разницы.? Зачем писать в том что вы не смыслите .. вас ещё плюсуют , печаль .
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antony18
Ответ Борец на диване
Теперь можно обменять Дэвиса на Ингрэма, Болла и Харта
можно Рэндла ещё выменять и Кузму
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Ахилл Кобе Браянта
Ответ AaaaRrrr
А так скорее всего и будет. Медийке и фанатам Лейкерс срочно нужно найти новую жертву и причину неудач в команде.
Да даже формулировку "Во всем виноват Расселл" не нужно менять, очень удобно.
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scorp19
Ответ Mura_kz
Кто бы что не говорил, Расс вел себя как профессионал, достоин уважения! Я теперь понимаю реакцию ЭйДи в последней игре, ему было не по себе, зная об этом Леброн, будто оправдывался, когда сидел рядом на скамейки, говоря что он любит его)))
Ага, ржал как конь в раздевалке после несправедливого поражения в котором Леброн всего себя отдал, уйдя в себя. Професьон де фуа
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scorp19
Его обмен итак затянулся, ещё летом нужно было сбагрить.
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AaaaRrrr
Ответ Свежий
Будет потешно, если Уэстбрук со своим будущим клубом выйдет в ПО, а Лейкерс по итогу нет.
А так скорее всего и будет. Медийке и фанатам Лейкерс срочно нужно найти новую жертву и причину неудач в команде.
+8
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+4
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sasaicustoms
удачи Рассу, он не заслужил всего этого хейта
+16
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+13
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Mura_kz
Кто бы что не говорил, Расс вел себя как профессионал, достоин уважения!
Я теперь понимаю реакцию ЭйДи в последней игре, ему было не по себе, зная об этом
Леброн, будто оправдывался, когда сидел рядом на скамейки, говоря что он любит его)))
+25
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+24
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Борец на диване
Теперь можно обменять Дэвиса на Ингрэма, Болла и Харта
+39
-1
+38
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Свежий
Будет потешно, если Уэстбрук со своим будущим клубом выйдет в ПО, а Лейкерс по итогу нет.
+32
-3
+29
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