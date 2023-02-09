Отношения Расселла Уэстбрука с «Лейкерс» окончательно испортились за несколько дней до дедлайна
«Лейкерс» обменяют звездного разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Юту» в крупной сделке с участием трех клубов.
Как сообщает обозреватель The Athletic Йован Буха, отношения Уэстбрука с «Лейкерс» окончательно испортились за несколько дней до дедлайна.
После запроса Кайри Ирвинга на обмен из «Бруклина» стал обсуждаться возможный трейд с участием Уэстбрука. Лидер «озерников» Леброн Джеймс открыто говорил о том, что будет рад переходу экс-одноклубника по «Кливленду», а затем открыто выразил разочарование, когда переход не состоялся.
Средние показатели Уэстбрука в 52 встречах сезона НБА – 15,9 очка, 6,2 подбора и 7,5 передачи за игру. Расселл по ходу регулярки был переведен во вторую пятерку. Его возможный обмен из «Лейкерс» начали активно обсуждать еще по ходу прошлого сезона.
Уэстбрук и главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм вступили в перепалку в перерыве матча с «Тандер».
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Я теперь понимаю реакцию ЭйДи в последней игре, ему было не по себе, зная об этом
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