«Лейкерс» обменяют звездного разыгрывающего в «Юту» в крупной сделке с участием трех клубов.

Как сообщает обозреватель The Athletic Йован Буха, отношения Уэстбрука с «Лейкерс» окончательно испортились за несколько дней до дедлайна.

После запроса на обмен из «Бруклина» стал обсуждаться возможный трейд с участием Уэстбрука. Лидер «озерников» открыто говорил о том, что будет рад переходу экс-одноклубника по «Кливленду», а затем открыто выразил разочарование, когда переход не состоялся.

Средние показатели Уэстбрука в 52 встречах сезона НБА – 15,9 очка, 6,2 подбора и 7,5 передачи за игру. Расселл по ходу регулярки был переведен во вторую пятерку. Его возможный обмен из « » начали активно обсуждать еще по ходу прошлого сезона.

Уэстбрук и главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм вступили в перепалку в перерыве матча с «Тандер».

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