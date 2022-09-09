«Лейкерс» не планировали становиться третьей стороной в возможной сделке «Никс» и «Джаз»

Теги Лейкерс Бруклин Нью-Йорк НБА Юта Расселл Уэстбрук Кайри Ирвинг Баскетбол

«Лейкерс» не планировали становиться третьей стороной в возможной сделке «Никс» и «Джаз», которые обсуждали обмен вокруг звездного защитника Донована Митчелла.

Сообщалось, что «Лейкерс» в этом трейде могут избавиться от крупного контракта разыгрывающего Расселла Уэстбрука. Как информирует инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, калифорнийцы не участвовали в подобных обсуждениях.

Единственный серьезный сценарий обмена Уэстбрука у «озерников» был, когда «Бруклин»в начале межсезонья рассматривал возможность трейда Кайри Ирвинга.

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