«Лейкерс» в понедельник потерпели разгромное поражение от «Юты» в Солт-Лейк-Сити – 116:139.

На последней минуте с улыбкой что-то объяснял лидеру команды , когда они находились на скамейке при «-24». 37-летний форвард пропустил первую встречу в новом сезоне из-за болей в левой ступне. Он сидел, опустив голову.

Расположившийся рядом не скрывал разочарования. Калифорнийский клуб стартовал с результатом 2-8.

На счету Уэстбрука 22 очка (8 из 14 с игры), 3 подбора и 5 передач при 2 потерях за 24 минуты со скамейки.

«Леброна нужно обменять» – такие призывы к «Лейкерс» уже идут. Одна проблема: это запрещено до лета