Расселл Уэстбрук и Дарвин Хэм вступили в перепалку в перерыве матча с «Тандер»

Теги происшествия Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити ESPN Эдриан Воджнаровски Дарвин Хэм Баскетбол

Между разыгрывающим «Лейкерс» Расселлом Уэстбруком и главным тренером команды Дарвином Хэмом произошла словесная перепалка в большом перерыве матча с «Оклахомой» (130:133).

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Хэм выразил недовольство тем, что Уэстбрук долго покидал площадку после замены в конце второй четверти. Из раздевалки команды доносились громкие крики, но вскоре участники перепалки вернулись к обсуждению игры.

Уэстбрук набрал рекордные в сезоне 14 очков за четвертую четверть. Всего на его счету было 27 очков (10-19 с игры, 4-7 из-за дуги), 8 передач, 4 подбора, 2 перехвата и 1 блок-шот. После завершения встречи Уэстбрук и Хэм отбили друг другу «пять» перед тем, как покинуть арену.

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9 комментариев

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Rotick
Ответ Rublev
Вот и причина, почему Дэвис сидел трупом на скамейке в третьей четверти, когда Леброн забивал рекордный бросок - тяжело слышать упрёки в адрес вечно готового к игре товарища (который к тому провел отличный матч), когда сам ты пропускаешь по полсезона. В общем, химия и дружба в команде на низком уровне. Ставлю 80% на обмен Уэстбрука завтра, чтобы "сделать хоть что-то".
Нет, ну серьезно 80% это практически наверняка. Ты случаем не на трех кредитах сидишь?
Ну хоть один реальный трейд мне назови, если ставишь 80%
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Rublev
Ответ Rotick
Да на кого? Я уже писал, если только на беню, но там рюкзак и выглядит это как полный бред
Вроде в Юту на Конли, слушок есть.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Air Rodman
Ответ Kudim41
На выход РАсти я бы сказал. Своими глупейшими потерями не дал шанса команде в концовке..
У него 14 очков в 4-й четверти. Для сравнения: у Леброна 2 очка за последнюю четверть. А вся остальная команда дала 15. Ну и кто не дал шанса?
+3
0
+3
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Rotick
Ответ Rublev
Вот и причина, почему Дэвис сидел трупом на скамейке в третьей четверти, когда Леброн забивал рекордный бросок - тяжело слышать упрёки в адрес вечно готового к игре товарища (который к тому провел отличный матч), когда сам ты пропускаешь по полсезона. В общем, химия и дружба в команде на низком уровне. Ставлю 80% на обмен Уэстбрука завтра, чтобы "сделать хоть что-то".
Да на кого? Я уже писал, если только на беню, но там рюкзак и выглядит это как полный бред
0
-1
-1
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ RayRay
Видео где ?)
Флешка осталась в раздевалке потому что это было в перерыве
+1
0
+1
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RayRay
Видео где ?)
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0
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Kudim41
Ответ DiffusedLight
#СвободуРасти
На выход РАсти я бы сказал. Своими глупейшими потерями не дал шанса команде в концовке..
+1
-3
-2
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Rublev
Вот и причина, почему Дэвис сидел трупом на скамейке в третьей четверти, когда Леброн забивал рекордный бросок - тяжело слышать упрёки в адрес вечно готового к игре товарища (который к тому провел отличный матч), когда сам ты пропускаешь по полсезона. В общем, химия и дружба в команде на низком уровне. Ставлю 80% на обмен Уэстбрука завтра, чтобы "сделать хоть что-то".
+5
-1
+4
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DiffusedLight
#СвободуРасти
+1
-1
0
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