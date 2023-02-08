Расселл Уэстбрук и Дарвин Хэм вступили в перепалку в перерыве матча с «Тандер»

Между разыгрывающим « » и главным тренером команды произошла словесная перепалка в большом перерыве матча с «Оклахомой» (130:133).

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Хэм выразил недовольство тем, что Уэстбрук долго покидал площадку после замены в конце второй четверти. Из раздевалки команды доносились громкие крики, но вскоре участники перепалки вернулись к обсуждению игры.

Уэстбрук набрал рекордные в сезоне 14 очков за четвертую четверть. Всего на его счету было 27 очков (10-19 с игры, 4-7 из-за дуги), 8 передач, 4 подбора, 2 перехвата и 1 блок-шот. После завершения встречи Уэстбрук и Хэм отбили друг другу «пять» перед тем, как покинуть арену.

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