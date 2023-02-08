Каспер Уэйр – о Леброне Джеймсе: «Далеко не все люди с его статусом ведут себя так просто»
Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр прокомментировал рекорд Леброна Джеймса по очкам за карьеру и рассказал о человеческих качествах звездного баскетболиста.
– Насколько большим событием для вас является рекорд Леброна Джеймса?
– Очень большим. Просто подумайте: если взять всех баскетболистов мира за все времена, он набрал больше всех очков! Невероятное достижение. Нужно помнить, насколько он заботился о своем здоровье, сколько приложил старания. Я следил за Леброном на протяжении всех этих лет, видел, какую работу он проделывает. И сейчас смотрел этот матч в прямом эфире. Пришлось пожертвовать сном, но всё же хотел увидеть достижение вживую, реакцию болельщиков, его празднование вместе с семьей. Это особенные впечатления.
– Интересно, что никого не волновало, как матч закончился. «Лейкерс»-то проиграли.
– (Смеется). Да, я тоже считаю, что это забавная ситуация. Подумал: не испортит ли это праздник? Но нет. Достижение было слишком крутым, чтобы думать о чем‑то еще. Посмотрите: они остановили игру после заброшенного рекордного мяча, чтобы хорошенько отпраздновать.
– Вы хорошо знакомы с Леброном лично. Насколько вы рады за своего товарища?
– Просто счастлив. Не стал писать ему смс, но могу сказать, что он отличный парень. Когда с ним встречаешься, вместе проводишь время, начинаешь понимать, почему все мечтают играть с Леброном. Он умный, веселый и совсем не напыщенный. Встречает тебя: «О! Привет! Как ты?». Будто он обычный человек с улицы. Далеко не все люди с его статусом ведут себя так просто. Так что могу сказать, для меня было честью играть с ним в одной команде, причем дважды. Да просто встретиться и пообщаться было уже круто.
Летом 2022 года Уэйр выступал вместе с Джеймсом и другими игроками НБА в полулюбительской лиге Drew League.
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Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак
1й по очкам в регулярке
1й по очкам в ПО
4й по ассистам в регулярке
2й по ассистам в ПО
9й по перехватам в регулярке
1й по перехватам в ПО
9й по забитым трешкам в регулярке
3й по забитым трешкам в ПО
10й по подборам в защите в регулярке (с тех пор как стали считать без учета АБА)
2й по подборам в защите в ПО