Каспер Уэйр – о Леброне Джеймсе: «Далеко не все люди с его статусом ведут себя так просто»

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Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр прокомментировал рекорд Леброна Джеймса по очкам за карьеру и рассказал о человеческих качествах звездного баскетболиста.

– Насколько большим событием для вас является рекорд Леброна Джеймса?

– Очень большим. Просто подумайте: если взять всех баскетболистов мира за все времена, он набрал больше всех очков! Невероятное достижение. Нужно помнить, насколько он заботился о своем здоровье, сколько приложил старания. Я следил за Леброном на протяжении всех этих лет, видел, какую работу он проделывает. И сейчас смотрел этот матч в прямом эфире. Пришлось пожертвовать сном, но всё же хотел увидеть достижение вживую, реакцию болельщиков, его празднование вместе с семьей. Это особенные впечатления.

– Интересно, что никого не волновало, как матч закончился. «Лейкерс»-то проиграли.

– (Смеется). Да, я тоже считаю, что это забавная ситуация. Подумал: не испортит ли это праздник? Но нет. Достижение было слишком крутым, чтобы думать о чем‑то еще. Посмотрите: они остановили игру после заброшенного рекордного мяча, чтобы хорошенько отпраздновать.

– Вы хорошо знакомы с Леброном лично. Насколько вы рады за своего товарища?

– Просто счастлив. Не стал писать ему смс, но могу сказать, что он отличный парень. Когда с ним встречаешься, вместе проводишь время, начинаешь понимать, почему все мечтают играть с Леброном. Он умный, веселый и совсем не напыщенный. Встречает тебя: «О! Привет! Как ты?». Будто он обычный человек с улицы. Далеко не все люди с его статусом ведут себя так просто. Так что могу сказать, для меня было честью играть с ним в одной команде, причем дважды. Да просто встретиться и пообщаться было уже круто.

Летом 2022 года Уэйр выступал вместе с Джеймсом и другими игроками НБА в полулюбительской лиге Drew League.

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2 комментария

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Vagant
Леброн на текущий момент занимает места в топ 10:
1й по очкам в регулярке
1й по очкам в ПО
4й по ассистам в регулярке
2й по ассистам в ПО
9й по перехватам в регулярке
1й по перехватам в ПО
9й по забитым трешкам в регулярке
3й по забитым трешкам в ПО
10й по подборам в защите в регулярке (с тех пор как стали считать без учета АБА)
2й по подборам в защите в ПО
+1
0
+1
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Lay's
ЛеСкромнейшество %)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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