Леброн Джеймс сделал фото с надписью «38 390» на листе бумаги
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс повторил легендарное фото Уилта Чемберлена, которое символизирует установленный им рекорд – 100 очков за матч.
Джеймс также сделал снимок, на котором он держит лист бумаги с надписями «38 390» и «7 февраля 2023». Минувшей ночью в матче с «Оклахомой» (130:133) он добрался до отметки 38 390 очков за карьеру и превзошел рекорд НБА по этому показателю.
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https://www.basketball-reference.com/players/j/jamesle01/gamelog/2023
К сожалению это фото более информативное.