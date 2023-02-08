Леброн Джеймс сделал фото с надписью «38 390» на листе бумаги

Теги Уилт Чемберлен Леброн Джеймс Лейкерс НБА фото рекорды Оклахома-Сити Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс повторил легендарное фото Уилта Чемберлена, которое символизирует установленный им рекорд – 100 очков за матч.

Джеймс также сделал снимок, на котором он держит лист бумаги с надписями «38 390» и «7 февраля 2023». Минувшей ночью в матче с «Оклахомой» (130:133) он добрался до отметки 38 390 очков за карьеру и превзошел рекорд НБА по этому показателю.

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9 комментариев

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quznez
забавно, но он набрал эти очки в 38 лет и 39 дней.
https://www.basketball-reference.com/players/j/jamesle01/gamelog/2023
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Goddemic
Ответ Mr.BadGuy
Ты не разглядел, это дробное число, он набрал 38,39 очка в этой игре
И округлили в протоколе до 38 очков, таковы правила, что поделаешь...
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Klna Jislime
Ответ Air Rodman
Чемберлен сыграл в том матче все 48 минут. То есть, примерно 2 очка за минуту игры, для великана 216 см под щитом это не выглядит невозможным. Из 100 очков 28 пришлись на штрафные, с игры 72 очка. Забрал 25 подборов. Все лучшие игроки соперника были ниже 2 метров (стартовая пятёрка вся ниже 2 метров, кроме одного). То есть Чемберлен просто царил под щитом и делал там что хотел. Бросил 63 броска. 72 очка на 63 броска - ничего особенного на самом деле. Здоровый Дэвис Эмбиид Йокич Янис и некоторые другие за 48 минут против низкорослого соперника вполне могли бы забить такие цифры.
Уэмби в сезон новичка выбьет, скриньте.
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Air Rodman
Ответ Los Galácticos
Возможно через много лет это фото станет культовым, а сейчас пока этого никто не понимает. Но 100 очков за матч, это как вообще возможно ?
Чемберлен сыграл в том матче все 48 минут. То есть, примерно 2 очка за минуту игры, для великана 216 см под щитом это не выглядит невозможным. Из 100 очков 28 пришлись на штрафные, с игры 72 очка. Забрал 25 подборов. Все лучшие игроки соперника были ниже 2 метров (стартовая пятёрка вся ниже 2 метров, кроме одного). То есть Чемберлен просто царил под щитом и делал там что хотел. Бросил 63 броска. 72 очка на 63 броска - ничего особенного на самом деле. Здоровый Дэвис Эмбиид Йокич Янис и некоторые другие за 48 минут против низкорослого соперника вполне могли бы забить такие цифры.
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Can
ЭХ надо было фото делать прям в раздевалке и после игры, в форме было бы конечно атмсоферно и даже драматично.
К сожалению это фото более информативное.
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Mr.BadGuy
Ответ slow focus
это он за матч столько набрал? ну дает краб
Ты не разглядел, это дробное число, он набрал 38,39 очка в этой игре
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slow focus
это он за матч столько набрал? ну дает краб
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-4
-1
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Los Galácticos
Возможно через много лет это фото станет культовым, а сейчас пока этого никто не понимает. Но 100 очков за матч, это как вообще возможно ?
+20
-4
+16
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rigobersong
Все-таки надо отдать должное Лечоку, за то что мотивировал Леброна!:))
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