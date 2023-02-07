Леброн Джеймс: «Меня никогда не упоминают в списке лучших бомбардиров за все время. Теперь у них нет выбора»

Форвард « » прокомментировал мнение о том, что он не входит в число величайших бомбардиров в истории НБА.

«Я ухмыляюсь, когда слышу такие слова. Меня никогда не упоминают в списке лучших бомбардиров за все время. Теперь у них нет выбора. У них просто нет выбора», – заявил Джеймс.

Звездному баскетболисту осталось набрать 36 очков, чтобы превзойти рекорд НБА по результативности за карьеру. Сегодня «Лейкерс» играют дома против «Оклахомы». В нынешнем сезоне Джеймс набирает в среднем по 30 очков за матч.

Леброн пришел к вечному рекорду за счет нечеловеческого здоровья. Мы подсчитали все его травмы за 20 лет, лишь одна из них серьезная

Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить