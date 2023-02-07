Леброн Джеймс: «Меня никогда не упоминают в списке лучших бомбардиров за все время. Теперь у них нет выбора»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА рекорды Оклахома-Сити Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал мнение о том, что он не входит в число величайших бомбардиров в истории НБА.

«Я ухмыляюсь, когда слышу такие слова. Меня никогда не упоминают в списке лучших бомбардиров за все время. Теперь у них нет выбора. У них просто нет выбора», – заявил Джеймс.

Звездному баскетболисту осталось набрать 36 очков, чтобы превзойти рекорд НБА по результативности за карьеру. Сегодня «Лейкерс» играют дома против «Оклахомы». В нынешнем сезоне Джеймс набирает в среднем по 30 очков за матч.

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7 комментариев

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wagmi
Ответ Ужратый Гусениц
как себя помню, постоянно обсуждались рекорда Леброна как самого молодого игрока набравшего сколько тысяч очков, и т.д А тут оказалось то ли я 10 лет придумал, то ли Леброн не читал паблики ВК и спортс..
Вообще-то он о другом говорит. Когда речь идет о величайших бомбардирах, называют прежде всего скореров - Майкла, Коби, Дюрэнта. А Леброн вроде как "универсал". Только тот факт что Леброн в любой день, любого уровня сопернику может "на заказ" отгрузить 40-50 очей с хорошим процентом почему-то игнорируется.
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AEZAKMI228
"лучший скоррер" с броском ролевика
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Тёма Тёма
Возможно, сегодня будет один из самых великих дней в истории баскетбола. Будем на это надеяться. Можно как угодно относится к личности Леброна, но он один из величайших игроков за всю историю. Давай Леброн, сделай это.
Судя по ценам на билеты самые дешёвые по 600 рублей $ это планируется против Милуоки
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Тёма Тёма
Ответ Вадим Ермаков
Не сегодня, а против бакс))
Может и так, но сегодня тоже есть шанс. И команда будет играть на него. Да и 36 очков - это не так уж и много)
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Вадим Ермаков
Ответ Тёма Тёма
Возможно, сегодня будет один из самых великих дней в истории баскетбола. Будем на это надеяться. Можно как угодно относится к личности Леброна, но он один из величайших игроков за всю историю. Давай Леброн, сделай это.
Не сегодня, а против бакс))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ужратый Гусениц
как себя помню, постоянно обсуждались рекорда Леброна как самого молодого игрока набравшего сколько тысяч очков, и т.д
А тут оказалось то ли я 10 лет придумал, то ли Леброн не читал паблики ВК и спортс..
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0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тёма Тёма
Возможно, сегодня будет один из самых великих дней в истории баскетбола. Будем на это надеяться. Можно как угодно относится к личности Леброна, но он один из величайших игроков за всю историю. Давай Леброн, сделай это.
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-3
+3
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