Пол Пирс – Леброну Джеймсу: «Никогда не признавал тебя королем, но ты действительно король»
Прославленный игрок НБА Пол Пирс отдал должное звездному форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу, который минувшей ночью побил рекорд НБА по количеству очков за карьеру.
Джеймс набрал 38 очков в матче против «Оклахомы» (130:133) и вышел на отметку 38 390 очков за карьеру. Таким образом, он превзошел легендарного Карима Абдул-Джаббара (38 387).
«Для меня было честью выступать против величайшего баскетболиста всех времен. Я никогда не признавал тебя королем, но ты действительно король. Ни один игрок в истории НБА не сталкивался с таким давлениеми, приходя в эту лигу. Ты превзошел все ожидания. Да здравствует король!» – написал Пирс в соцсетях.
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