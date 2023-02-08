Пол Пирс – Леброну Джеймсу: «Никогда не признавал тебя королем, но ты действительно король»

Прославленный игрок НБА Пол Пирс отдал должное звездному форварду « » , который минувшей ночью побил рекорд НБА по количеству очков за карьеру.

Джеймс набрал 38 очков в матче против «Оклахомы» (130:133) и вышел на отметку 38 390 очков за карьеру. Таким образом, он превзошел легендарного Карима Абдул-Джаббара (38 387).

«Для меня было честью выступать против величайшего баскетболиста всех времен. Я никогда не признавал тебя королем, но ты действительно король. Ни один игрок в истории НБА не сталкивался с таким давлениеми, приходя в эту лигу. Ты превзошел все ожидания. Да здравствует король!» – написал Пирс в соцсетях.

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