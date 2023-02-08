Пол Пирс – Леброну Джеймсу: «Никогда не признавал тебя королем, но ты действительно король»

Теги Пол Пирс Леброн Джеймс Лейкерс НБА рекорды Карим Абдул-Джаббар Оклахома-Сити Баскетбол

Прославленный игрок НБА Пол Пирс отдал должное звездному форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу, который минувшей ночью побил рекорд НБА по количеству очков за карьеру.

Джеймс набрал 38 очков в матче против «Оклахомы» (130:133) и вышел на отметку 38 390 очков за карьеру. Таким образом, он превзошел легендарного Карима Абдул-Джаббара (38 387).

«Для меня было честью выступать против величайшего баскетболиста всех времен. Я никогда не признавал тебя королем, но ты действительно король. Ни один игрок в истории НБА не сталкивался с таким давлениеми, приходя в эту лигу. Ты превзошел все ожидания. Да здравствует король!» – написал Пирс в соцсетях.

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В 38 лет Леброн побил «вечный» рекорд Карима. А кем были другие суперзвезды в его возрасте?

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12 комментариев

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rigobersong
Конечно, что он отыграет до 38ми, сомнений думаю ни у кого не было, но казалось будет 2-3й звездой, набирать по очков 20 на ограниченных минутах, но Леброн просто взрывает мозг, вот у кого действительно тело 25ти летнего:))
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Мадина Уйгурова
Ответ Stivi M.D.
Даже хейтеры-игроки прозрели, но хейтерков со спорца просто так не возьмешь ))
я вот не хейтер, но почему я должна считать ЛеБрона козлом если для меня козел это MJ? Я считаю, что Майкл лучше. А меня заставляют признавать, что Джеймс величайший. Но он просто долголетка и скорер для меня.
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Yerkebulan
Следующим признать величие Леброна должен Лечок
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I Luv It
Ответ Stivi M.D.
Даже хейтеры-игроки прозрели, но хейтерков со спорца просто так не возьмешь ))
ну ты тоже не сравнивай уважаемых господ и какого-то там мвп финала 2008)))
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Stivi M.D.
Даже хейтеры-игроки прозрели, но хейтерков со спорца просто так не возьмешь ))
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Южка
Ответ Марс Досоев
Когда Овечкин, дай бог, превзойдёт великого Гретцки, что пробормочет Гашек наш "любимый "?
Ну что Пражечка и Рижское врозлив круче, чем Жигулёвское
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Южка
Ответ Light Yagami
Про давление в точку. Даже я, будучи школотроном, в 2003-м знал, что в НБА крутой школьник пришёл. У многих фляга свистеть начала бы со временем, не то что 20 лет откатать достойно.
Как у Моранта... фляга уже свистит норм🤭
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Марс Досоев
Когда Овечкин, дай бог, превзойдёт великого Гретцки, что пробормочет Гашек наш "любимый "?
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armageddon123456
Если такие лютые хейтеры типа Пирса признают величие... Это о чем то да говорит
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morozovvasya
Неожиданно от "Истины"! Респект Полу! Ну, и ЛеБрону, разумеется!!
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Light Yagami
Про давление в точку. Даже я, будучи школотроном, в 2003-м знал, что в НБА крутой школьник пришёл. У многих фляга свистеть начала бы со временем, не то что 20 лет откатать достойно.
+7
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+7
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mqh9pzrxgf
Это дорогого стоит
+7
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+7
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