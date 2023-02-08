Карим Абдул-Джаббар – о рекорде Леброна Джеймса: «Его достижение никоим образом не влияет на мое достижение»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА рекорды Карим Абдул-Джаббар Оклахома-Сити Баскетбол

Легендарный игрок НБА Карим Абдул-Джаббар рассказал о своем отношении к рекорду звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Минувшей ночью в матче против «Оклахомы» (130:133) Джеймс обогнал Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

«Было так много написано о том, что я буду чувствовать, когда он забьет тот рекордный бросок. Я вдоволь посмеялся над этим. Я уже несколько раз писал о том, что именно я чувствую. Здесь даже нечего обсуждать.

Это как если бы я выиграл миллиард долларов в лотерею, а 39 лет спустя кто-то выиграл два миллиарда долларов. Что бы я чувствовал? Благодарность за то, что я выиграл, и радость за следующего человека, который тоже выиграл. Его достижение никоим образом не влияет на мое достижение», – написал Абдул-Джаббар в своем блоге.

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6 комментариев

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mold-cel
мне бы такие стероиды.. добавил мудрый Карим
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The_Enot
По делу сказал, так и есть.
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Tim Timson
Лучше и не скажешь)
+1
0
+1
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Stivi M.D.
Очень красиво описал. Карим очень мудрый человек
+15
-3
+12
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гилберт
Браво, маэстро!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
БУГАЙ
Красиво ответил
Респект
+26
0
+26
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