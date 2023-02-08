Карим Абдул-Джаббар – о рекорде Леброна Джеймса: «Его достижение никоим образом не влияет на мое достижение»

Легендарный игрок НБА Карим Абдул-Джаббар рассказал о своем отношении к рекорду звездного форварда « » .

Минувшей ночью в матче против «Оклахомы» (130:133) Джеймс обогнал Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

«Было так много написано о том, что я буду чувствовать, когда он забьет тот рекордный бросок. Я вдоволь посмеялся над этим. Я уже несколько раз писал о том, что именно я чувствую. Здесь даже нечего обсуждать.

Это как если бы я выиграл миллиард долларов в лотерею, а 39 лет спустя кто-то выиграл два миллиарда долларов. Что бы я чувствовал? Благодарность за то, что я выиграл, и радость за следующего человека, который тоже выиграл. Его достижение никоим образом не влияет на мое достижение», – написал Абдул-Джаббар в своем блоге.

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