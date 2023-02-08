Леброн Джеймс: «Многие хотели, чтобы я побил рекорд «небесным крюком» или одним из своих фирменных данков»

Звездный форвард « » поделился мнением о броске с отклонением, который принес ему 36-е очко в матче против «Оклахомы» и поднял на 1-е место в истории НБА по количеству очков за карьеру.

«Многие хотели, чтобы я побил рекорд «небесным крюком» или одним из своих фирменных данков. Но бросок с отклонением также является моим фирменным броском.

Мне удалось его реализовать, мяч залетел в кольцо, не коснувшись дужки, и это было довольно круто», – сказал Леброн.

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