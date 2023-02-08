Леброн Джеймс: «Многие хотели, чтобы я побил рекорд «небесным крюком» или одним из своих фирменных данков»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА фото Оклахома-Сити Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о броске с отклонением, который принес ему 36-е очко в матче против «Оклахомы» и поднял на 1-е место в истории НБА по количеству очков за карьеру.

«Многие хотели, чтобы я побил рекорд «небесным крюком» или одним из своих фирменных данков. Но бросок с отклонением также является моим фирменным броском.

Мне удалось его реализовать, мяч залетел в кольцо, не коснувшись дужки, и это было довольно круто», – сказал Леброн.

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6 комментариев

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scorp19
Ещё думаю многие бы хотели чтобы ты это сделал играя за Кливленд. а в ЛАЛ ты всё равно один из. Человек, который выиграл всего один титул. Были у них и покруче.
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Caracalla
А счёт встречи-то в итоге какой? "Геройства" помогли?
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Fyuted
Многие хотели, чтобы жта игра завершилась победой, но каличи вокруг тебя, ЛеБрон, решили по другому.
+2
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+2
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Sonder
Ответ Light Yagami
Очень красивый бросок получился. И тот челик, что его держал, тоже молодец, хорошо защищался. Для исторического видеоархива очень даже хайлайтово вышло! 👏🏻
челик
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xQcoW
Теперь Карим отстает всего на 4 очка от легендарного рекорда, сможет ли он побить рекорд ЛеККП в следующей игре?
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Light Yagami
Очень красивый бросок получился. И тот челик, что его держал, тоже молодец, хорошо защищался. Для исторического видеоархива очень даже хайлайтово вышло! 👏🏻
+6
-1
+5
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