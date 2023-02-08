Бронни Джеймс снял на видео исторический бросок Леброна Джеймса

Бронни Джеймс, старший сын суперзвезды « » , снял на видео исторический бросок отца.

Дети и супруга Леброна присутствовали на домашнем матче «Лейкерс» против «Оклахомы» (130:133). За 10,9 секунды до конца третьей четверти Джеймс забросил с отклонением и достиг отметки в 38 388 очков, став лучшим бомбардиром в истории НБА.

На видео слышно, как Бронни перед броском отца кричит: «С отклонением».

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