Леброн Джеймс вышел на предматчевую разминку в наушниках с надписью «38388»

Звездный форвард « » перед матчем с «Оклахомой» (130:133) вышел на разминку в изготовленных на заказах наушниках с надписью «38388».

Именно этой отметки нужно было достичь Леброну, чтобы превзойти рекорд легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру.

Во вторник 38-летний Джеймс набрал 38 очков и, преодолев необходимую отметку, стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

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