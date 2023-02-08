Леброн Джеймс вышел на предматчевую разминку в наушниках с надписью «38388»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Карим Абдул-Джаббар Оклахома-Сити Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс перед матчем с «Оклахомой» (130:133) вышел на разминку в изготовленных на заказах наушниках с надписью «38388».

Именно этой отметки нужно было достичь Леброну, чтобы превзойти рекорд легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру.

Во вторник 38-летний Джеймс набрал 38 очков и, преодолев необходимую отметку, стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

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4 комментария

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xamer 9
Ответ Goddemic
Только вот 38390. А так бы красиво было)
Противоречий нет, он ведь достиг цифры 38388.
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sasaicustoms
и это в 38 лет!
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Goddemic
Ответ Ебздрогыч
Ну это реально магия цифр: 38-летний Джеймс набрал 38 очков и достиг отметки 38388 очков за карьеру
Только вот 38390. А так бы красиво было)
+2
0
+2
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Ебздрогыч
Ну это реально магия цифр: 38-летний Джеймс набрал 38 очков и достиг отметки 38388 очков за карьеру
+9
-2
+7
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