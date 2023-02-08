Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Автодор», «Парма» – «Минск»

Теги результаты Автодор Енисей Минск Единая лига ВТБ Парма-Пари Баскетбол

В среду, 8 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча группы Б.

«Енисей» в Красноярске примет саратовский «Автодор», пермская «Парма» встретится с белорусским «Минском».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа Б

Енисей – Автодор
Дата проведения
8 февраля, 15.30, «Арена-Север»
Онлайн матча

Парма-Пари – Минск
Дата проведения
8 февраля, 17.30, «УДС Молот»
Онлайн матча

Положение команд: Парма – 10-13, Самара – 9-15, Автодор – 8-15, Енисей – 8-16, Астана – 5-19, Минск – 1-23.

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 24-1, УНИКС – 22-3, Зенит – 18-7, Локомотив-Кубань – 14-11, Нижний Новгород – 14-11, МБА – 13-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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