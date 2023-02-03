Единая лига ВТБ. «Самара» сыграет с «Пармой»

В пятницу, 3 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ в матче группы Б « » дома сыграет с пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа Б

Положение команд: Парма – 9-13, Самара – 9-14, Автодор – 8-15, Енисей – 7-16, Астана – 5-19, Минск – 1-22.

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 24-0, УНИКС – 21-3, Зенит – 17-7, Локомотив-Кубань – 14-10, Нижний Новгород – 13-11, МБА – 13-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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