Единая лига ВТБ. «Енисей» в гостях сыграет с «Минском»

В субботу, 4 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ в матче группы Б красноярский «Енисей» проведет гостевую встречу с белорусским « ».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа Б

Положение команд: Парма – 10-13, Самара – 9-15, Автодор – 8-15, – 7-16, Астана – 5-19, Минск – 1-22.

Группа А

Положение команд: ЦСКА – 24-0, УНИКС – 21-3, Зенит – 17-7, Локомотив-Кубань – 14-10, Нижний Новгород – 13-11, МБА – 13-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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