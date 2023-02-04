Единая лига ВТБ. «Енисей» в гостях сыграет с «Минском»
В субботу, 4 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в матче группы Б красноярский «Енисей» проведет гостевую встречу с белорусским «Минском».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Второй этап
Группа Б
- Дата проведения
- 4 февраля, 16.00, «Falcon Club»
Положение команд: Парма – 10-13, Самара – 9-15, Автодор – 8-15, Енисей – 7-16, Астана – 5-19, Минск – 1-22.
Группа А
Положение команд: ЦСКА – 24-0, УНИКС – 21-3, Зенит – 17-7, Локомотив-Кубань – 14-10, Нижний Новгород – 13-11, МБА – 13-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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