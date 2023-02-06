Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с «Зенитом»

В понедельник, 6 февраля, в рамках второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ в матче группы А идущий без поражений московский ЦСКА дома сыграет с действующим обладателем трофея « » из Санкт-Петербурга.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Второй этап

Группа А

Положение команд: – 24-0, УНИКС – 21-3, Зенит – 17-7, Локомотив-Кубань – 14-10, Нижний Новгород – 13-11, МБА – 13-11.

Группа Б

Положение команд: Парма – 10-13, Самара – 9-15, Автодор – 8-15, Енисей – 8-16, Астана – 5-19, Минск – 1-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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