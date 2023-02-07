Фанаты университета Колорадо Стэйт скандировали «Россия!», когда украинец Максим Шульга исполнял штрафные

Теги происшествия болельщики NCAA университет Колорадо университет Юты Баскетбол

На матче NCAA между университетами Колорадо Стэйт и Юта Стэйт (79:88) произошел инцидент с участием защитника Максима Шульга.

Болельщики университета Колорадо Стэйт скандировали «Россия!» в адрес украинского игрока, когда тот исполнял штрафные броски.

Шульга является уроженцем Киева. Он проводит третий сезон в NCAA и является одним из лидеров команды университета Юта Стэйт.

Университет Колорадо Стэйт выступил с заявлением по поводу случившегося инцидента, который вызвал общественный резонанс в текущей геополитической ситуации.

«После сегодняшней игры нам стало известно, что небольшая группа наших студентов-болельщиков скандировала «Россия» в адрес украинского спортсмена, который выступает за университет Юта Стэйт. От имени университета Колорадо Стэйт мы приносим извинения спортсмену и команде Юта Стэйт. Это нарушение нашей непоколебимой веры в спортивную этику баскетбольной конференции и принципы нашего университета», – говорится в заявлении.

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26 комментариев

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Ильнур Хасанов
Ответ Wekil
Как-то не очень этично троллить на такой теме, не находите? В чем этот парень провинился? Может у него родные или друзья пострадали во время войны?
А что нельзя скандировать Россия ?
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Wekil
Ответ Гусеконь
и американцам насрать и на тех, и на других
В таком случае лучше помолчать, можно сойти за умное
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Arty K.
Троллинг засчитан! :)))
+1
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Ильнур Хасанов
Ответ Берни Парент
Больше чем уверен, что этим фанатам наплевать на суть вопроса, им главное, поддеть игрока чужой команды. А так-то они и на карте не найдут ни Россию, ни Украину.
Ну Россию сложно не найти. А вот Украину да, нужно приложить усилия
+3
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+1
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Гусеконь
Ответ Wekil
Там люди с обоих сторон гибнут, и украинцы, и русские, они кричалки скандируют...
и американцам насрать и на тех, и на других
+7
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+6
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Берни Парент
Больше чем уверен, что этим фанатам наплевать на суть вопроса, им главное, поддеть игрока чужой команды. А так-то они и на карте не найдут ни Россию, ни Украину.
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Александр Горлов
Давайте русским будем скандировать "Беслан", а американцам 11.09?! Не превращайтесь в животных, пожалуйста, независимо от ваших политических взглядов.
Ещё и на турецко-сирийском горе успели оттоптаться, причём и рос. и укр. сторона..(
Вы там все поехавшие?
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Хей-Хо, а ну пошли!
Двойной провар по скрепам. Шах и мат спортс !
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Gepard_GRIN
Ответ Александр Бородин
Подло очень на этой теме пытаться сбить с толку соперника, малолетки не понимают над чем шутят
Вполне обычное поведение. вот на ЧЕ по минифутболу украинцы год назад орали непотребности, это да, а здесь просто название самой большой страны. только и всего.
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Wekil
Ответ armageddon123456
Пха, вот это жирно потроллили
Как-то не очень этично троллить на такой теме, не находите? В чем этот парень провинился? Может у него родные или друзья пострадали во время войны?
+9
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-2
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AminO2
Это были Петров и Боширов.
+10
-1
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Vladislav Khromov
Какой ор
+3
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Wekil
Там люди с обоих сторон гибнут, и украинцы, и русские, они кричалки скандируют...
+4
-5
-1
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Иван Кужилин
Новость вышла с баскетбольной ветки на главную, а значит что предвидится ужас в комментах на уровне новостей с Грайнер
+2
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BuTaJIbKa
oooops :)
+2
0
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Мишаня Кравцов
Зачетно, представляю, как у пиндосов пердак подгорел.
+1
-6
-5
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Охрана и безопасность
Ответ rospierdolator
"Это нарушение нашей непоколебимой веры в спортивную этику" - какая у вас этика уже все поняли. Нет ее, и не было никогда.
Я тоже взоржал. Сколько пафоса.)
+16
-9
+7
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CriminalJoint62
РОССИЯ! РОССИЯ! РАС- СИ - Я!
+3
-4
-1
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Алексей Никитин
Скоро конгрессмены так будут кричать
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rospierdolator
"Это нарушение нашей непоколебимой веры в спортивную этику" - какая у вас этика уже все поняли. Нет ее, и не было никогда.
+38
-22
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pavel Harriss
Ответ Nbafan
Комментарий удален модератором
фанат убийств детей?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nbafan
Ответ Daniil_Piter
Зачем и почему?
Комментарий удален
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
так он забил штрафные? 🤷‍♂️
+6
-2
+4
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Александр Бородин
Подло очень на этой теме пытаться сбить с толку соперника, малолетки не понимают над чем шутят
+18
-22
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
armageddon123456
Пха, вот это жирно потроллили
+26
-10
+16
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