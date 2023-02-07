Фанаты университета Колорадо Стэйт скандировали «Россия!», когда украинец Максим Шульга исполнял штрафные

На матче NCAA между университетами Колорадо Стэйт и Юта Стэйт (79:88) произошел инцидент с участием защитника Максима Шульга.

Болельщики университета Колорадо Стэйт скандировали «Россия!» в адрес украинского игрока, когда тот исполнял штрафные броски.

Шульга является уроженцем Киева. Он проводит третий сезон в NCAA и является одним из лидеров команды университета Юта Стэйт.

Университет Колорадо Стэйт выступил с заявлением по поводу случившегося инцидента, который вызвал общественный резонанс в текущей геополитической ситуации.

«После сегодняшней игры нам стало известно, что небольшая группа наших студентов-болельщиков скандировала «Россия» в адрес украинского спортсмена, который выступает за университет Юта Стэйт. От имени университета Колорадо Стэйт мы приносим извинения спортсмену и команде Юта Стэйт. Это нарушение нашей непоколебимой веры в спортивную этику баскетбольной конференции и принципы нашего университета», – говорится в заявлении.

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