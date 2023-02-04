Дуэйн Бэйкон извинился за то, что показал болельщикам «Басконии» средний палец

Защитник « » Дуэйн Бэйкон принес свои извинения за то, что показал болельщикам «Басконии» средний палец во время выездного матча .

Эпизод произошел в третьей четверти, когда Бэйкон после точного броска стал просить у судей зафиксировать еще и нарушение у соперника, за что получил технический. Американец после этого отправился на скамейку и, реагируя на выкрики с трибун, показал неприличный жест.

«Иногда эта игра вызывает такие эмоции, которые вы не можете контролировать в конкретный момент. Игра в Испании вызвала у меня много эмоций, и я извиняюсь за свои действия перед поклонниками «Басконии». Вообще, нормально показывать эмоции, но не так, как это сделал я, так что снова приношу свои извинения», – написал Бэкон в соцсетях после игры.

«Панатинаикос» уступил со счетом 90:95.

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