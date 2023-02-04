Дуэйн Бэйкон извинился за то, что показал болельщикам «Басконии» средний палец
Защитник «Панатинаикоса» Дуэйн Бэйкон принес свои извинения за то, что показал болельщикам «Басконии» средний палец во время выездного матча Евролиги.
Эпизод произошел в третьей четверти, когда Бэйкон после точного броска стал просить у судей зафиксировать еще и нарушение у соперника, за что получил технический. Американец после этого отправился на скамейку и, реагируя на выкрики с трибун, показал неприличный жест.
«Иногда эта игра вызывает такие эмоции, которые вы не можете контролировать в конкретный момент. Игра в Испании вызвала у меня много эмоций, и я извиняюсь за свои действия перед поклонниками «Басконии». Вообще, нормально показывать эмоции, но не так, как это сделал я, так что снова приношу свои извинения», – написал Бэкон в соцсетях после игры.
«Панатинаикос» уступил со счетом 90:95.
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Скриншот: BasketNews
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