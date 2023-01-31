Сестра Эла Хорфорда рассказала об угрозах и оскорблениях в соцсетях после поста о Леброне Джеймсе

Теги происшествия Бостон Леброн Джеймс Лейкерс НБА болельщики Эл Хорфорд соцсети Баскетбол

Сестра центрового «Селтикс» Эла Хорфорда Анна рассказала об угрозах и оскорблениях в социальных сетях, которые стала получать после поста о форварде «Лейкерс» Леброне Джеймсе.

Во время недавнего матча между командами судьи не зафиксировали важный фол на Джеймсе, который крайне эмоционально отреагировал на ситуацию. 

«Я написала и удалила пост «И «Оскар» получает...» по поводу реакции Леброна, после чего у поклонников «Лейкерс» сорвало крышу», – пишет Анна.

Она привела несколько скриншотов с сообщениями в свой адрес, которые полны жестких нападок и нецензурных выражений.

«Надеюсь, вся ваша семья сгорит в огне, а ты будешь медленно агонизировать в боли до самой смерти, а потом самолет «Селтикс» рухнет на твое дымящееся тело», – написал один из пользователей.

«Это неприемлемо», – отреагировала девушка.

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4 комментария

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alexLA
И правильно сделали, что ей хорошенько набросили😁
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msdchko
ну признаться, что у тебя был групен секас с 3 сразу и после этого, пытаться выложить очевидные факты не в свою пользу - надо много ума иметь.
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Чудинов Дмитрий
Что она хотела? На свой хэйт получила аналогичный ответ.
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Mr.BadGuy
Сама набросила, у самой же и бомбануло
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