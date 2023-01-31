Фанаты «Фенербахче» освистали арбитров после удаления Скотти Уилбекина

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Разыгрывающий «Фенербахче» Скотти Уилбекин был удален в середине второй четверти матча Евролиги против «Олимпиакоса» (73:93).

Сначала Уилбекин споткнулся о ногу Джоэла Боломбоя и выразил недовольство по поводу отсутствия свистка, а спустя 25 секунд стал оспаривать свой фол в защите. В обоих случаях судьи выписали американскому баскетболисту технические, что привело к удалению. К тому времени турецкая команда проигрывала со счетом 16:45.

Уилбекин не сразу покинул площадку, начал активно высказываться в адрес арбитра и пошел в его сторону. Партнерам по команде и тренерам «Фенербахче» пришлось вмешаться, чтобы остановить игрока. Турецкие болельщики также были крайне недовольны и устроили оглушительный свист.

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