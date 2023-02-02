Болельщики «Селтикс» потоптались по майке Кайри Ирвинга

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Болельщики «Селтикс» потоптались по майке бывшего игрока команды Кайри Ирвинга перед матчем с «Нетс».

Перед игрой Кайри был освистан во время представления двух команд.

Ирвинг в 2019 году покинул Бостон в качестве свободного агента, после чего стал непопулярной фигурой у местных болельщиков.

«Бостон» в домашнем матче с «Бруклином» в среду одержал свою самую крупную победу в сезоне-22/23 (139:96), итоговая разница составила 43 очка.

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1 комментарий

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Heyarager
Как аукнется, так и откликнется)))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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