Карим Абдул-Джаббар посетит матчи «Лейкерс» с «Тандер» и «Бакс», в которых Леброн Джеймс должен побить его рекорд

Форвард «Лейкерс» приближается к рекорду НБА по количеству очков за карьеру. Ему осталось набрать 63 очка, чтобы превзойти обладателя данного достижения .

Сегодня «Лейкерс» в гостях сыграют против «Нового Орлеана». После этого команда проведет два домашних матча – против «Оклахомы» во вторник и против « » в четверг. Учитывая среднюю результативность Джеймса в нынешнем сезоне 30,1 очка за игру, он должен побить рекорд в одной из этих домашних встреч.

Как сообщает портал Reuters, Абдул-Джаббар будет присутствовать на матчах с «Тандер» и «Бакс». Таким образом, легендарный баскетболист, вероятно, станет свидетелем падения собственного рекорда.

Как известно, между Абдул-Джаббаром и Джеймсом нет дружеских отношений. Член Зала славы неоднократно выступал с публичной критикой нынешнего лидера «Лейкерс» за его позицию по некоторым общественным и политическим вопросам.

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