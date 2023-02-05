Карим Абдул-Джаббар посетит матчи «Лейкерс» с «Тандер» и «Бакс», в которых Леброн Джеймс должен побить его рекорд

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Милуоки Новый Орлеан НБА рекорды Карим Абдул-Джаббар Оклахома-Сити Зал славы Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс приближается к рекорду НБА по количеству очков за карьеру. Ему осталось набрать 63 очка, чтобы превзойти обладателя данного достижения Карима Абдул-Джаббара.

Сегодня «Лейкерс» в гостях сыграют против «Нового Орлеана». После этого команда проведет два домашних матча – против «Оклахомы» во вторник и против «Милуоки» в четверг. Учитывая среднюю результативность Джеймса в нынешнем сезоне 30,1 очка за игру, он должен побить рекорд в одной из этих домашних встреч.

Как сообщает портал Reuters, Абдул-Джаббар будет присутствовать на матчах с «Тандер» и «Бакс». Таким образом, легендарный баскетболист, вероятно, станет свидетелем падения собственного рекорда.

Как известно, между Абдул-Джаббаром и Джеймсом нет дружеских отношений. Член Зала славы неоднократно выступал с публичной критикой нынешнего лидера «Лейкерс» за его позицию по некоторым общественным и политическим вопросам.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить

Мы знакомы с Леброном уже больше 20 лет. Он постоянно менялся, но оставался неудержимым

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4 комментария

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JuVero
Ответ Sergey Mikhaylenko
Сегодня Леброна не ждать походу)
играет седня Леба)
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Вадим Дзахоев
Ответ Sergey Mikhaylenko
Сегодня Леброна не ждать походу)
Почему же, просто навряд ли 63 очка дед наберет сегодня
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xQcoW
А президент Китая?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Mikhaylenko
Сегодня Леброна не ждать походу)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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