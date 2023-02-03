Цены на билеты на игру «Лейкерс» – «Оклахома» достигают 92 тысяч долларов. Леброн близок к рекорду Абдул-Джаббара по очкам
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс приближается к рекорду знаменитого центрового Карима Абдул-Джаббара по очкам за карьеру в НБА (38 387).
На счету Джеймсу на данный момент 38 325 очков, он в 63 очках от того, чтобы превзойти Карима.
Ближайший матч «Лейкерс» состоится в Новом Орлеане. На следующей неделе «озерникам» предстоят домашние встречи с «Тандер» и «Бакс» во вторник и четверг соответственно.
Цены на билеты на игру «Лейкерс» – «Оклахома», в которой может состояться историческое попадание 38-летнего Джеймса, достигают 92 тысяч долларов.
Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»
Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА
, что даже если будет матч, он сбежит с игры и поедет на эту игру)
тогда уже надо пакетом на 2 домашних подряд покупать.😅