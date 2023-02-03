Форвард «Лейкерс» приближается к рекорду знаменитого центрового по очкам за карьеру в НБА (38 387).

На счету Джеймсу на данный момент 38 325 очков, он в 63 очках от того, чтобы превзойти Карима.

Ближайший матч «Лейкерс» состоится в Новом Орлеане. На следующей неделе «озерникам» предстоят домашние встречи с «Тандер» и «Бакс» во вторник и четверг соответственно.

Цены на билеты на игру «Лейкерс» – «Оклахома», в которой может состояться историческое попадание 38-летнего Джеймса, достигают 92 тысяч долларов.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА