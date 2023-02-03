Цены на билеты на игру «Лейкерс» – «Оклахома» достигают 92 тысяч долларов. Леброн близок к рекорду Абдул-Джаббара по очкам

Теги светская хроника Леброн Джеймс Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Оклахома-Сити Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс приближается к рекорду знаменитого центрового Карима Абдул-Джаббара по очкам за карьеру в НБА (38 387).

На счету Джеймсу на данный момент 38 325 очков, он в 63 очках от того, чтобы превзойти Карима.

Ближайший матч «Лейкерс» состоится в Новом Орлеане. На следующей неделе «озерникам» предстоят домашние встречи с «Тандер» и «Бакс» во вторник и четверг соответственно. 

Цены на билеты на игру «Лейкерс» – «Оклахома», в которой может состояться историческое попадание 38-летнего Джеймса, достигают 92 тысяч долларов.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

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13 комментариев

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Lokomotiv__1992
Когда одного очка не хватило Леброну и рекорд будет будет установлен с Бакс )
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Мурзин Ринат
Дреймонд Грин пару лет назад сказал в своём подкасте
, что даже если будет матч, он сбежит с игры и поедет на эту игру)
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Роман Князефф
Ответ Korban Cobain
Беверли будет на камеру снимать еще говорят
😂😂😂😂
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old folk
Ответ Свежий
Когда купил билет на матч с Оклахомой за 92к, но Джеймс не пробил тотал по очкам и рекорд переехал на следующий матч 🥴
вот-вот)
тогда уже надо пакетом на 2 домашних подряд покупать.😅
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Vanila Panda
Ответ Свежий
Когда купил билет на матч с Оклахомой за 92к, но Джеймс не пробил тотал по очкам и рекорд переехал на следующий матч 🥴
а леброн пропускает игру из-за лоад менеджмента
+6
0
+6
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Korban Cobain
Ответ Nightyork97
100% купят, пол Лос-Анджелеса прибежит к Деду на праздник. Сначала на рекорд, а потом поедут смотреть Иглс-Чифз через неделю
Беверли будет на камеру снимать еще говорят
+7
0
+7
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Nightyork97
100% купят, пол Лос-Анджелеса прибежит к Деду на праздник. Сначала на рекорд, а потом поедут смотреть Иглс-Чифз через неделю
+2
0
+2
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quznez
потроллить бы эту шумиху и официоз рекордов, раздать по 20 передач, но набирать по десятку очков.
+4
-1
+3
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sasaicustoms
Все равно кто-нибудь купит
+3
0
+3
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Korban Cobain
Ответ Свежий
Когда купил билет на матч с Оклахомой за 92к, но Джеймс не пробил тотал по очкам и рекорд переехал на следующий матч 🥴
когда брал билет ради Вестбрука...
+6
-1
+5
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Iuasamotu
Еще пять лет назад, казалось, что побить рекорд Карима Абдул-Джаббара невозможно
+3
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Свежий
Когда купил билет на матч с Оклахомой за 92к, но Джеймс не пробил тотал по очкам и рекорд переехал на следующий матч 🥴
+25
-1
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Олег Нестеров
"Капитализьм..."
+1
-1
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