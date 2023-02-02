Чендлер Парсонс: «Мы должны официально признать Леброна Джеймса величайшим в истории НБА»

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс считает, что вопрос о величайшем игроке в истории будет закрыт после того, как форвард «Лейкерс» установит новый рекорд лиги по набранным очкам за карьеру.

Звездному баскетболисту осталось набрать 89 очков, чтобы обойти (38 387) и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.

«Леброн заслужил это. Называться лучшим бомбардиром в истории НБА – это впечатляющее достижение. Как только он превзойдет этот рекорд, мы должны короновать его на титул величашего в истории. Я действительно так считаю. Посмотрите на все, что он сделал: насколько продолжительной была его карьера, со сколькими тренерами и игроками он выступал, как долго он держит свое тело в форме.

Но больше всего впечатляет то, как он играет в этом сезоне. В свои 38 лет, будь у «Лейкерс» больше побед, он бы претендовал на MVP. Это просто невероятно. Я люблю , он кумир моего детства, но мы должны официально признать Леброна величайшим в истории, когда он обгонит Абдул-Джаббара», – заявил Парсонс.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить