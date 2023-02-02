Чендлер Парсонс: «Мы должны официально признать Леброна Джеймса величайшим в истории НБА»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс НБА рекорды Карим Абдул-Джаббар Чендлер Парсонс Баскетбол

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс считает, что вопрос о величайшем игроке в истории будет закрыт после того, как форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс установит новый рекорд лиги по набранным очкам за карьеру.

Звездному баскетболисту осталось набрать 89 очков, чтобы обойти Карима Абдул-Джаббара (38 387) и стать лучшим бомбардиром в истории НБА.

«Леброн заслужил это. Называться лучшим бомбардиром в истории НБА – это впечатляющее достижение. Как только он превзойдет этот рекорд, мы должны короновать его на титул величашего в истории. Я действительно так считаю. Посмотрите на все, что он сделал: насколько продолжительной была его карьера, со сколькими тренерами и игроками он выступал, как долго он держит свое тело в форме.

Но больше всего впечатляет то, как он играет в этом сезоне. В свои 38 лет, будь у «Лейкерс» больше побед, он бы претендовал на MVP. Это просто невероятно. Я люблю Майкла Джордана, он кумир моего детства, но мы должны официально признать Леброна величайшим в истории, когда он обгонит Абдул-Джаббара», – заявил Парсонс.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Леброн вот-вот побьет вечный рекорд по очкам за карьеру. Но в НБА еще есть достижения, которые не повторить

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6 комментариев

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Сергей Пузанков
Как это официально должно произойти? Церемонию включения в зал самых величайших провести?
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Korban Cobain
Даже не близко в мире...даже не близко в ЛА...
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Ivan85
те кто по поводу и без не скулит по прошлому понимает, что Леба и так величайший из всех баскетболистов
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Геннадий Тимченко
кто это МЫ❓🤔
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0
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9-20-34-5-43
Нет
+1
-2
-1
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Лиллард унижатель!
Еще пару титулов и может быть.
0
-1
-1
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