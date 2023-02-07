«Портленд» не собирается обменивать Анферни Саймонса

Теги возможные переходы Портленд НБА Брайан Уиндхорст Анферни Саймонс Баскетбол

«Портленд» намерен сохранить в составе 23-летнего атакующего защитника Анферни Саймонса.

Эксперты Брайан Уиндхорст и Зак Лоу из ESPN обсудили ситуацию в «Блэйзерс» во время записи нового подкаста. По словам Лоу, в клубе из Орегона «ценят Саймонса. Он для них свой человек и рассматривается клубом как мостик в будущее».

Уиндхорст добавил, что «по всем признакам, «Блэйзерс» нацелены по покупку, а не на продажу».

«Портленд» идет 11-м на Западе (26-28).

Леброн пришел к вечному рекорду за счет нечеловеческого здоровья. Мы подсчитали все его травмы за 20 лет, лишь одна из них серьезная

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий