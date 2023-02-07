«Портленд» не собирается обменивать Анферни Саймонса

«Портленд» намерен сохранить в составе 23-летнего атакующего защитника .

Эксперты Брайан Уиндхорст и Зак Лоу из ESPN обсудили ситуацию в «Блэйзерс» во время записи нового подкаста. По словам Лоу, в клубе из Орегона «ценят Саймонса. Он для них свой человек и рассматривается клубом как мостик в будущее».

Уиндхорст добавил, что «по всем признакам, «Блэйзерс» нацелены по покупку, а не на продажу».

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