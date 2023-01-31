Джерами Грант – о продлении контракта с «Блэйзерс»: «Дождемся окончания сезона и поговорим»

Форвард « » прокомментировал ситуацию с продлением контракта, который истекает этим летом.

«В данный момент я сосредоточен на текущем сезоне. Вероятно, мы дождемся его окончания и поговорим с Джо Кронином. Прямо сейчас все хорошо. Мне здесь нравится. Я действительно наслаждаюсь выступлением за эту команду. Мы обсудим продление, когда придет время», – заявил Грант.

Ранее сообщалось, что «Блэйзерс» предлагали игроку максимально возможное продление на 4 года и 112 миллионов долларов, но он отказался.

После открытия рынка свободных агентом 30 июня Грант сможет подписать новый 5-летний контракт с клубом на общую сумму до 233 миллионов долларов. Если форвард решит перейти в другую команду, ему будет доступно соглашение на сумму до 173 миллионов за 4 года.

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