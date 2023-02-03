«Портленд» намерен побороться за Джарреда Вандербилта перед дедлайном
«Портленд» заинтересован в приобретении форварда «Юты» Джарреда Вандербилта перед дедлайном 9 февраля.
Как рассказал инсайдер Шэмс Чарания, Вандербилт интересен «нескольким клубам» НБА, «Блэйзерс» входят в число самых активных претендентов.
Ожидается, что 23-летний Вандербилт сменит команду перед дедлайном. Его средние показатели в сезоне – 8,5 очка, 7,8 подбора и 2,7 передачи за игру.
Первый трейд «Лейкерс» в сезоне: двухметровый афрояпонец спасет команду?
2 комментария