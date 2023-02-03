«Портленд» намерен побороться за Джарреда Вандербилта перед дедлайном

« » заинтересован в приобретении форварда «Юты» перед дедлайном 9 февраля.

Как рассказал инсайдер Шэмс Чарания, Вандербилт интересен «нескольким клубам» , «Блэйзерс» входят в число самых активных претендентов.

Ожидается, что 23-летний Вандербилт сменит команду перед дедлайном. Его средние показатели в сезоне – 8,5 очка, 7,8 подбора и 2,7 передачи за игру.

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