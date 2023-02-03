«Портленд» намерен побороться за Джарреда Вандербилта перед дедлайном

Теги возможные переходы Портленд НБА Юта Джарред Вандербилт Баскетбол

«Портленд» заинтересован в приобретении форварда «Юты» Джарреда Вандербилта перед дедлайном 9 февраля.

Как рассказал инсайдер Шэмс Чарания, Вандербилт интересен «нескольким клубам» НБА, «Блэйзерс» входят в число самых активных претендентов.

Ожидается, что 23-летний Вандербилт сменит команду перед дедлайном. Его средние показатели в сезоне – 8,5 очка, 7,8 подбора и 2,7 передачи за игру.

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2 комментария

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Nightyork97
Да это утка какая-то, Грант + Литтл, смысла менять его нет вообще. Литтл вообще сильнее этого Вандербилта.
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+1
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Даши Жапов
Вандербилт, Олиник, Бизли, Кларксон и Конли. Чувствую Юта ещё пару пиков себе добавит.
+2
0
+2
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